El dirigente de la CTEP, Juan Grabois aseguró: “A mí me dio tranquilidad el discurso del presidente”. En ese sentido, agregó: “Yo me llamo a sosiego por lo menos por 120 días hay que esperar” y “Había cosas que no me terminaban de convencer, soy medio quejoso. Pero el discurso marca una hoja de ruta muy clara con la que yo me siento muy identificado”. Además expresó que los principios enunciados como la lucha contra el hambre o el latinoamericanos son compartidos por su espacio político.

En declaraciones a El Destape Radio, el coordinador del partido Patria Grande remarcó: “El único matiz que tengo con Alberto es que él dice que todos los argentinos entendemos la pobreza, yo no lo creo. Creo que los poderosos se van a aferrar a sus privilegios” y “Va a haber puja distributiva y nosotros somos una parte, espero que Alberto tampoco sea neutral”.