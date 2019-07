Juan Acosta culpó a las personas en situación de calle y fue repudiado en las redes

Juan Acosta y los trolls del macrismo no cesan en su ataque contra Juan Carr y las personas que salieron a buscar refugio ante el frío invernal. No solo tildó de perverso al referente de Red Solidaria sino que ahora culpó a las personas en situación de calle de su situación.

Para el núcleo duro oficialista, la presencia de centenares de personas en el estadio de River que se refugiaron de las temperaturas al borde de los 0 grados es solo una operación política que busca desprestigiar a Mauricio Macri y su gobierno en el año electoral. Entre ellos, el propio Juan Acosta.

LEA MÁS Juan Acosta acusó de "perverso" a Juan Carr por ayudar a la gente en situación de calle

"Tengo gente en mi barrio que la vi crecer y tener hijos en la calle toda una vida, no quieren cambiar esa situacion, hay un factor psicologico importante, no hagan politika barata", sostuvo insólitamente el ex cómico.

Tengo gente en mi barrio que la vi crecer y tener hijos en la calle toda una vida, no quieren cambiar esa situacion, hay un factor psicologico importante, no hagan politika barata, — juan acosta (@AcostashowJuan) 5 de julio de 2019

El repudio hacia el actor se volvió tan grande que llegó a ser tendencia en Argentina.

Algunas de las repercusiones:

Todos creíamos que en su personaje Naboleti Juan Acosta hacía de boludo y no, al revés, hacía de inteligente. El real es mucho peor — Herminio (@GuapoHerminio) 5 de julio de 2019

Ves que Juan Acosta es TT y ya sabès que no es por algo bueno. — Tuhumormalign☀️ (@LucianoMartin8) 5 de julio de 2019

Ayer Fernando Iglesias, hoy Juan Acosta , y sí todavía quedan un par más !!!! pic.twitter.com/xb4SDuV9Cu — Bienvenidos Al Quilombo 👿😈 (@al_quilombo) 5 de julio de 2019