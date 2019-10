Jorge Rial reveló a quién va a votar y sorprendió a Luis Novaresio

EL periodista Jorge Rial reveló a quién votará en las próximas elecciones y explicó por qué durante una entrevista con su colega Luis Novaresio.

En una charla íntima, el histórico conductor de Intrusos remarcó: "Yo voy a votar a Alberto, como ya lo he dicho". Además, al ser consultado si lo hace por convicción o por odio a Macri, enfatizó: "Yo no voto en contra, empecemos a votar porque creemos en algo. Yo voté a Macri y puteo porque soy un pelotudo que sabía quién era y lo voté".

"Somos todos peronistas pero no todos se dieron cuenta todavía. Es una manera de ver la vida, la realidad. Es cultura, es algo inexplicable. Desde el '45 atravesó absolutamente todo, sobrevivió a todo, a la libertadora, la prohibición, la dictadura del '76, parecía que desaparecía después de Menem, ahora. Es algo inexplicable para el que no es peronista. Es una cédula de identidad. Que no la tiene ningún otro partido. Salvo los radicales. Por eso hay que recuperar el radicalismo", agregó al ser consultado sobre qué significa ser justicialista hoy.