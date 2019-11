Jorge Fontevecchia: "No voté por Alberto Fernández, ni por Mauricio Macri. Voté a Roberto Lavagna"

Jorge Fontevecchia, el CEO del Grupo Perfil Network, no esquivó el interrogante sobre su voto y reveló que, en las últimas elecciones, se inclinó por votar al candidato por Consenso Federal, Roberto Lavagna.

"No voté por Alberto Fernández, no voté nunca por Cristina Kirchner ni por Néstor Kirchner. Tampoco voté por Macri. No tengo problema en decir por quien voté. Voté a Lavagna, además lo hice expreso y público, y en el 2015 lo hice por Margarita Stolbitzer", admitió el periodista, en diálogo con Diego Leuco.

La entrevista pasó por otro momento de suma tensión, cuando debatieron junto al conductor del programa sobre la polémica tapa de la revista de la UBA de Sociales, en la que se muestra a una serie de periodistas apuntándose la cabeza, y bajo el título: “Nisman entretainments".

Leuco no esperaba que Jorge Fontevecchia, quien estaba de invitado en el piso, defienda "el derecho de los nazis a expresarse", y la entrevista transcurrió fría desde ese entredicho.