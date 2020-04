Jorge Asís habló de la pandemia y usó la pandemia para atacar a Alberto Fernández

En medio de la pandemia del coronavirus y la monumental tarea del gobierno para contenerla, el analista político Jorge Asís apuntó contra el presidente Alberto Fernández.

Mano a mano con Luis Novaresio en Animales Sueltos, el escritor aseguró que el período de aislamiento social obligatorio continuará "pese al hastío de tanta gente".

En ese sentido, pese a que el mundo se encuentra en una crisis económica por la recesión producto de la cuarentena, Asís juzgó por eso a la Casa Rosada.

"Lo único que le queda al Presidente es el coronavirus y se aferra a él porque es hoy su causa, que por supuesto es noble, pero da por perdida la cuestión de la economía. El Covid-19 tapa absolutamente todo y el presidente lo tiene casi como 'aliado', porque es en lo único que puede mostrar ahora una cierta efectividad y eficiencia", apuntó y opinó que habrá estanflación. Y continuó: "El impuesto a los ricos es una chicana porque en el fondo deben preparar algún blanqueo".

"Es decir, te asusto con que te voy a sacar el 1% de tu fortuna porque sos rico, y si sos rico sos ladrón. Con un nuevo blanqueo no te voy a sacar esa plata, pero traela y vení a invertir en la Argentina, pero este impuesto fomenta el exilio fiscal. Lo hacen porque no tienen ninguna otra idea que no sea la maquinita o sacársela a ese desalmado que la tiene", lanzó.