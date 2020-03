Japón acordó suspender los Juegos Olímpicos de Tokio hasta 2021

La crisis mundial que se generó a partir de la pandemia del coronavirus está provocando la suspensión de eventos masivos y de gran importancia que se llevan a cabo en el mundo del deporte. Ya se anunció la suspensión de la Copa América, de las finales de la Champions y Europa League y aun se debate el futuro de la Copa de la Superliga.

Los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo en Tokio a partir del 24 de julio hasta el 9 de agosto no habían sufrido modificaciones, hasta ahora. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), aceptó la propuesta del primer ministro japonés, Shinzo Abe, para el aplazamiento por un año del evento.

La medida fue anunciada por el ministro japonés en una rueda de prensa, luego de que varios países pidieran la suspensión debido a la pandemia de Coronavirus que azota al mundo. El objetivo de la propuesta es mantener seguros y protegidos a los atletas.

“He hecho una propuesta de aproximadamente un año”, afirmó Sinzo Abe en diálogo con la prensa. “El presidente Bach dijo que estuvo de acuerdo al 100 por ciento y acordamos celebrar los Juegos Olímpicos para el verano de 2021”, concluyó.

Hasta el momento, Japón invirtió aproximadamente 35.000 millones de euros en la realización del evento. A pesar de la pandemia, todo parecía mostrar que los Juegos Olímpicos iban a llevarse a cabo ya que el pasado viernes se realizó una ceremonia reducida por el COVID-19 y la llama olímpica llegó a Japón. "Nos gustaría que la llama olímpica sea una luz al final del túnel”, expresó Bach, quien consideraba que no era prudente suspenderlos.

El Comité Olímpico Internacional, por su parte, informó: “En las circunstancias actuales y en base a la información proporcionada por la OMS hoy, el Presidente del COI y el Primer Ministro de Japón han concluido que los Juegos Tokio deben reprogramarse para una fecha posterior a 2020, pero no después del verano de 2021 para salvaguardar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional”.

To safeguard the health of the athletes and everyone involved in the Tokyo 2020 Games.



The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games will now take place no later than summer 2021.