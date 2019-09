Intratables: Paulo Vilouta pidió adelantar las elecciones y enfureció a Ceferino Reato

Un picante momento se vivió en Intratables entre el recientemente convertido en anti macrista, Paulo Vilouta, y su compañero Ceferino Reato, luego de que el comentarista deportivo asegurara que se deben adelantar las elecciones.

Inmediatamente, el periodista de Perfil salió al cruce y lo trató de golpista: "¿En qué te han convertido Paulo? Lo del adelantamiento de las elecciones es una locura total pero bueno, si piensan que ya estamos en default, en corralito, me parece lógico. Es una locura total, casi golpista, pero ustedes no se dan cuenta porque están danzando una música que no es tuya. Estás totalmente fuera de lugar".

LEA MÁS El Gobierno reconoció que perdió porque la economía está "frágil"

"Perdoname Reato, el dólar antes de las PASO valía 47 pesos, llego a costar 60", le insistió.

"Te vas a arrepentir, porque estás diciendo algo que es golpista. Si hay algo que tenés que preservar es la constitución, que es explicita en esto. Sigan con eso. En 10 días te vas a arrepentir", le contestó Reato, a lo que le respondió: "Ustedes porque tienen guita y no están como mucha gente que está complicada".

"A vos no te va tan mal, Brancatelli dos", le dijo a Vilouta. ¿Vos tampoco tenes plata? ¿Acá nadie tiene plata? ¡No comen, no pagan el crédito UVA y se van de vacaciones!", aseveró violentamente.

"A mi no me va mal, pero miro un poco más allá de eso. No seamos hipócritas. Lo que estoy pidiendo es que razonemos en pos de una argentina que tuvo que estirar el horario de los bancos, que la gente salió corriendo a sacar la guita, que el dolar valia 47 y ahora vale 60, a que ahora seamos racionales", cerró Vilouta.