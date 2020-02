Insólito momento en el Consejo Nacional del PJ: "Acá ni zurdos ni putos”

Mientras se desarrollaba el Consejo Nacional del PJ, un grupo de personas se presentó en las puertas de las histórica sede de la calle Matheu para autoproclamarse como verdaderas autoridades del Partido Justicialista.

La insólita situación se produjo cuando Marta Liliana Bussetti, José Quique Piñeiro y Omar Ramón López llegaron al barrio porteño de Balvanera con unos papeles por los cuales decían ser apoderada, vicepresidente y presidente, respectivamente.

Mientras se celebra la reunión del Consejo Nacional del PJ, apareció en la puerta de Matheu una mujer que dice ser la “verdadera apoderada” del PJ. “Somos la tercera posición, ni yankis ni marxistas. Los que están adentro son okupas”. Trajo papeles. pic.twitter.com/wkygCDY2wG — Gabriela Pepe (@gabyspepe) February 19, 2020

Según los periodistas que se encontraban en el lugar, Bussetti se despachó contra las actuales autoridades encabezadas por el diputado José Luis Gioja y pidió impugnar la asamblea. “Son kirchneristas, de centroizquierda. No peronistas. Acá ni zurdos ni putos”, gritó Bussetti, en un rapto de homofobia.

“Son kirchneristas, de centroizquierda. No peronistas. Acá ni zurdos ni putos”, grita la “apoderada” Marta Liliana Bussetti. Pide impugnar la asamblea y que baje Gioja. — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) February 19, 2020

Las tres personas formaron parte de la polémica intervención partidaria dictada por la jueza electoral María Servini a mediados de 2018. Servini había designado como interventor al dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, pero a los cuatro meses la Cámara Nacional Electoral revocó la decisión judicial.

Puertas adentro, el Consejo Nacional del PJ continuaba con su primera reunión del año, en la que dio inicio al proceso electoral para renovar las autoridades. Allí se resolvió que el próximo 5 de marzo se realizará en Ferro el Congreso partidario. El objetivo es que, luego del proceso de unidad que llevó nuevamente al peronismo a la Casa Rosada, todas las expresiones que conforman el Frente de Todos se integren en la conducción del PJ.

"El objetivo de la reunión es empezar a ver los pasos legales para renovar las autoridades del partido, cumpliendo con la carta orgánica y para que nadie se haga el vivo y pida la intervencion del PJ”, dijo Gioja en referencia la medida dictada por Servini.



Entre los asistentes, se destacaron varios funcionarios nacionales que no forman parte del consejo nacional como los ministros del Interior, Eduardo De Pedro; de Defensa, Agustín Rossi; el canciller Felipe Solá, y también el presidente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky.

Asistieron también a la reunión el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; el secretario de Malvinas, Daniel Filmus; el designado embajador en Brasil, Daniel Scioli; las ex gobernadoras y diputadas nacionales Lucía Corpacci y Rosana Bertone; el senador nacional Jorge Taiana, y el ex gobernador chaqueño Domingo Peppo, entre otros.



Además, participaban el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Fernando "Chino" Navarro; los intendentes de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; La Matanza, Fernando Espinoza; Esteban Echeverría, Fernando Gray; el senador nacional Mauricio Espínola; el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y los ex mandatarios de La Pampa, Rubén Marín, y Entre Ríos, Sergio Urribarri.



En tanto, entre los sindicalistas presentes se destacaron Antonio Caló (Metalúrgicos), Héctor Daer (Sanidad), Víctor Santamaría (encargados de edificios), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (Unión de Personal Civil de la Nación).



A pesar de que Gioja convocó a sumarse a todos los sectores del peronismo al PJ en esta nueva etapa oficialista, fuentes del Frente Renovador que conduce el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantaron que se mantendrán al margen del justicialismo y seguirán de forma “independiente” con su propio partido dentro del Frente de Todos.