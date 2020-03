Hunters: lo mejor y lo peor de la serie que tiene a Al Pacino como protagonista

Hunters es, sin lugar a dudas, la serie del momento. Algunos la rechazaron de entrada, por su poco apego a los hechos históricos que retrata; mientras que otro público, el mayor, la acogió con interés. ¿Qué tan bueno es el arribo de Al Pacino a la pantalla chica? Mejor de lo que muchos esperaban, Hunters es un trago de ficción pura y la sangre mana a chorros, como en una película del aclamado Quentin Tarantino.

La premisa es clara: Un grupo de personajes pintoresco y disfuncional se dedica a dar caza a oficiales nazis de alto rango que se escaparon tras la Segunda Guerra Mundial y encontraron asilo en Estados Unidos bajo identidades falsas. Estos monstruos pasan por ciudadanos normales y es tarea del grupo de protagonistas acabar con ellos. Este equipo tiene sed de venganza y no dudaran en masacrar nazis en la pantalla chica, para deleite de los televidentes. La cuota más emocional la pone el mítico Al Pacino -motor para que la historia no decaiga- y un viejo amor del pasado que funciona como desencadenante de tanta bronca. Estados Unidos corre peligro y es tarea de estos héroes evitar un Cuarto Reich.

Aquellos que gusten de la filmografía de Quentin Tarantino, en especial de Inglourious Basterds, disfrutarán por completo Hunters. La estética comiquera del show se alía con los litros de sangre derramados capítulo a capítulo logrando un resultado salvaje y desenfrenado. El tono que posee la serie de Amazon Prime se nutre de referencias a clásicos del cine de acción. El desarrollo predecible de los hechos no altera el producto, que se consume de forma rápida y adictiva.

Eso sí: Hunters no ha caído bien en todas las esferas, y los motivos son bastante obvios. Si bien los realizadores se ocuparon en aclarar (en más de una ocasión) que se trata de una ficción, organizaciones que luchan por la conservación de la Memoria por las víctimas del Holocausto se mostraron enojadas con Amazon. En materia de veracidad, Hunters deja mucho que desear: Lejos está de documentar los peores horrores que dejó la Alemania nazi. La serie no escatima en brutalidad y escenas shockeantes que, con un estilo particular, dibujan un panorama inspirado en la realidad que muchos judíos tuvieron que padecer.

Hunters está hecha para el lucimiento de Al Pacino que, luego de componer a un increíble Jimmy Hoffa en The Irishman, se carga al hombro el show. Su presencia es el enganche y el corazón de la serie pese a que sus compañeros de reparto acompañen con corrección, aunque sin sorpresas a nivel artístico. Hunters no le teme a los clichés del género, en ellos encuentra confort y -en algunos momentos- escenas logradas que le aportan a la mística de la serie. Sobre el final de la temporada, surge un guiño a la presencia de nazis en Argentina. Aterrador.

Hunters

Nuestra Opinión: Buena.

Dirección: David Well.

Actúan: Al Pacino, Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Saul Rubinek, Carol Kane, Josh Radnor, Greg Austin, Tiffany Boone, Louis Ozawa, Kate Mulvany y Dylan Baker.