Si bien no es oficial, desde AFA confirmaron que la Promoción volverá esta temporada para mantener 24 equipos en Primera División y así cambiará drásticamente el sistema de descensos en esta misma temporada. Ante esta situación, el periodista de TN Pablo Gravellone se alarmó y denunció una opereta de Diario Olé. ¿Por qué? Por publicar una tabla de posiciones con el sistema de descensos renovado, más allá de no haber sido anunciado en Boletín Oficial.

Olé ya cambió la tabla del promedio y habla de un desempate entre Colon y Patronato. CUANDO LO APROBO LA AFA? Y LA SUPERLIGA? CUANDO LO HICIERON OFICIAL? Los dirigentes saben que es un PAPELON y ni siquiera hablan. Y TAPIA manda a decir por terceros que él no está de acuerdo. pic.twitter.com/TgMXAq4R2P — Pablo Gravellone (@gravep) March 4, 2020

"Olé ya cambió la tabla del promedio y habla de un desempate entre Colon y Patronato. ¿CUANDO LO APROBO LA AFA? Y LA SUPERLIGA? ¿CUANDO LO HICIERON OFICIAL? Los dirigentes saben que es un PAPELÓN y ni siquiera hablan. Y TAPIA manda a decir por terceros que él no está de acuerdo", manifestó Gravellone, quien rápidamente fue cruzado por Daniel Avellaneda.

Su colega, quien trabaja en Diario Clarín, enfatizó que la Promoción ya es un hecho. Es por esta situación que uno de los conductores de TN Deportivo le contestó con dureza: "No es oficial, por lo tanto, y mientras tanto, es opereta de los medios que publican una tabla que no está vigente. Los dirigentes no se animan a hablar públicamente porque es un escandalo y mandan a decir. Que voten y publiquen en boletín oficial".

Justamente, Olé es uno de los tantos medios que posee el Grupo Clarín y es el único diario deportivo del monopolio. Y si el periodista de TN denuncia una opereta por parte de quienes dan por sentada esta información, todo decanta en una acusación hacia la propia empresa donde trabaja.