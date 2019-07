Gerardo Romano cruzó a periodista de Clarín en intratables: "Las gansadas que decís"

El actor Gerardo Romano mantuvo un fuerte cruce con el periodista oficialista de Clarín Claudio Savoia en el programa Intratables por la cobertura mediática con sesgo conservador.

"De vos hablo, porque te veo por televisión las gansadas que decís", afirmó Romano ante Savoia a quien le aclaró que dice lo que quiere sobre quien quiere.

El cruce comenzó cuando Romano cuestionó que en medio de la crisis económica de la Argentina, en el canal más importante (Canal 13) pasan el programa de entretenimiento Pasa Palabra. "Entonces te gusta Intratables", le dijo Débora Plager.

Romano entonces afirmó: "Lo que no me gusta de Intratables es que tiene un sesgo, una tendencia: él es de derecha". En ese momento Savoia pidió que no hable acerca de él, porque no lo conoce.

Luego del fuerte cruce, el conductor Fabián Doman logró que Romano y Savoia se dieran la mano.