Gerardo Morales suspendió la entrega de tarjetas Alimentar en Jujuy por el coronavirus

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, suspendió la entrega de tarjetas Alimentar en su provincia por el coronavirus. Hasta el momento en ese distrito existe un solo caso sospechoso de haber contraído el COVID-19.

Lo hizo luego de haber suspendido las clases en todo Jujuy y el cierre boliches y eventos masivos. El gobernador radical retiró el plan para combatir el hambre "hasta nuevo aviso", según comunicó su equipo.

Si bien el plan de tarjetas Alimentar había sido dado a conocer y lanzado en diciembre del año pasado luego de la toma del poder de Alberto Fernández, a Jujuy llegó recién en marzo. Comenzaron a distribuirse los plásticos el lunes pasado. Eran alrededor de 31 mil para toda la provincia, en el marco del plan "Argentina contra el Hambre”.

Sin embargo, Morales ahora decidió suspenderla, según pudo confirmar El Destape con la gobernación de esa provincia. "Así y todo, ya pudimos entregar la mayor parte en la capital, San Salvador de Jujuy, y en Palpalá, las ciudades más grandes", afirmó un vocero del gobernador.

Una de las zonas más importantes donde quedó pendiente la entrega de estas tarjetas es en la puna jujeña, que comprende entre otras ciudades a Purmamarca y Susques, donde hoy estaba previsto llevar las tarjetas pero no irán a entregarse.

Como la suspensión se debe a la acumulación de personas en búsqueda de las tarjetas, la gobernación tiene planeada otras posibilidades aunque no confirmadas. "Todo va cambiando día a día. Si se soluciona pronto, daremos otra fecha y volveremos al formato habitual de entrega. Si no, ya estamos evaluando entregar en las zonas faltantes casa por casa para que la gente no se dirija junta un mismo lugar", revelaron desde el entorno de Morales a El Destape.

Las autoridades de Jujuy anunciaron que hasta el momento existe un solo caso sospechoso, el cual está aislado y en estudio en el Hospital San Roque. No hay casos positivos en la provincia de COVID-19.

Según datos últimos del INDEC, hay 122.388 jujeños en la pobreza y 21.827 indigentes. En porcentajes de la provincia, esos números superan al índice nacional de pobreza último elaborado durante el mandato de Mauricio Macri, que fue de 35,4%. En Jujuy fue de 35,7%.

Para Anses y el Ministerio de Desarrollo, "se trata de una decisión autónoma de la provincia. Cada distrito tiene la posibilidad de hacerlo. Por ahora es la única provincia que lo hizo", afirmaron desde esos organismos a este portal.

Hasta el momento, no hay decisión oficial nacional sobre la suspensión de la entrega de tarjetas Alimentar. Lo irá decidiendo cada provincia según sus propios criterios, afirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Por otro lado, desde la cartera de Daniel Arroyo se dio a conocer una serie de medidas para los trabajadores que entregan las tarjetas en el país por el COVID-19. "En cuanto a los operativos de entrega de la tarjeta Alimentar, en los que participan trabajadores y trabajadoras tanto de los organismos nacionales, provinciales y locales como de los bancos públicos, se resolvió realizar convocatorias espaciadas a titulares a fin de evitar aglomeraciones y mantener más de un metro de distancia entre las personas, además de cumplir con las medidas de prevención citadas anteriormente", afirma un comunicado oficial.