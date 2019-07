Gabriel Katopodis reveló los motivos de su gesto y cruzó a Mauricio Macri

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, se refirió a su gesto que se hizo viral durante la conferencia del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal en el marco de la presentación del Metrobus en el distrito.

"La cara de ayer fue de enojo. Más que Metrobús necesitamos que reparen la ruta 8. Además, nos habían salteado con el Metrobús. Fui invitado al acto y correspondía estar. No me dieron la palabra y las palabras de Macri y Vidal me dieron mucha bronca. Usaron un acto público como acto de campaña", arremetió el jefe comunal en diálogo con el programa Habrá Consecuencias por El Destape Radio.

Asimismo, apuntó que "Macri y Vidal contaron un relato de cosas que no son ciertos" y reclamó que "si hacen un acto en una ciudad y está el intendente podrían invitarlo a tomar la palabra. Al no tener el micrófono lo único que me quedó es hacer el gesto con la cabeza".

"No me dieron la palabra. Si me hubieran dado el micrófono hubiera dicho otra cosa", aseguró.

En ese sentido, se refirió a la discriminación que sufren los municipios que son afines a Cambiemos y los que son oposición y subrayó: “Es cuestión de recorrer cualquier municipio de Cambiemos y cualquiera de la oposición y se ve como se repartió la obra pública".

"Quieren arreglar 4 años de políticas muy malos con un spot de 15 segundos", sentenció.