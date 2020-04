Érica Rivas rompió el silencio tras su "supuesta" salida de la versión teatral de Casados con Hijos y generó revuelo en el ambiente al exponer la verdadera razón por la que no formará parte del proyecto. En un comunicado de Instagram, la actriz que dio vida a la fantástica María Elena Fuseneco dio su versión de los hechos, apuntando contra los productores de la obra. "Me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo", reveló.

Hace pocos días, la producción de la versión teatral de Casados con Hijos -que tuvo que ser pospuesta a enero de 2021- filtró a la prensa que Érica Rivas no volvería a su rol por compromisos laborales, dando de baja a la inolvidable vecina de Los Argento, María Elena Fuseneco. Ahora, la actriz salió a aclarar esta versión y la desmintió en su totalidad.

"Me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír. Y que les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo: Yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro“, arrancó en la publicación. Y continuó: “En todos mis trabajos pero en particular en la propuesta de la obra Casados con hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”.

Tras este inicio, la reconocida figura apuntó directo a los productores de la obra. “Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto “Casados con Hijos” en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Y no fue desde que trascendió a la prensa. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos porque tomaron esta decisión”, sentenció, sin pelos en la lengua. Hasta el momento, la producción de Casados con Hijos -que tendrá al resto del elenco original y se estrenará en el Gran Rex- no salió a dar explicaciones.