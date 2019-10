Fuerte acusación contra Vidal por la utilización electoral de los fondos del Banco Provincia

Así lo denunciaron los directores del Banco de la Provincia de Buenos Aires Juliana Di Tullio, Sebastián Galmarini, Mario Meoni y Andrés Vivaldo en referencia a las medidas que anunció el último viernes la gobernadora María Eugenia Vidal en Mar del Plata junto al presidente de la institución, Juan Curutchet, y el candidato a Intendente Guillermo Montenegro.

“Vidal es una mentirosa. Dice que escuchan a las PYMES cuando en realidad usan al banco para ayudar a sus candidatos. Es una gran estafa a todos los bonaerenses. El Bapro tiene que volver a ser el motor de nuestra provincia”, señaló Galmarini, y añadió: “debemos trabajar para darles respuestas a todas las empresas que el gobierno puso en crisis con sus políticas de ajuste, pero la realidad es que a estas medidas que anuncian ni siquiera las estudian ni tratan dentro del Banco”.

Por su parte, Di Tullio manifestó: “Ojalá fuera una política sostenida del Banco pero se trata solo de anuncios de campaña, una pena para el patrimonio de los bonaerenses y la pérdida de tiempo de las Pymes, muchas se hubieran salvado si hubieran tenido créditos con tasa razonable”.

“La Gobernadora siempre tuvo la herramienta del banco y nunca la quiso utilizar, se hubieran sostenido muchas PYMES, muchos puestos de trabajo. Miró con la nuca a las PYMES y el Banco actuó en consecuencia. Parece un Banco que no le pertenece a la producción de la Provincia, le pertenece a Vidal y Curutchet”, agregó Di Tullio.



“Ahora se preocupan por la producción cuando estuvieron 8 meses sin ministro. Creo entender que se hizo este anuncio porque este gobierno está dando manotazos de ahogado, tratando de prometer lo que no hizo durante estos 4 años. Tanto la gobernadora como el presidente del Banco llevan a esta institución a ser parte de su campaña electoral cuando es momento de prestar apoyo a las pequeñas y medianas industrias que no están pudiendo resistir la actual crisis económica y social”, concluyó el director Andrés Vivaldo.

Los directores que representan a la oposición en el Banco Provincia también revelaron que en las reuniones de Directorio, el presidente Curutchet aprovecha la mayoría de Vidal para aprobar anuncios para los diarios. De hecho, hace unas semanas atrás habían aprobaron la línea de crédito en dólares para buques pesqueros, para sacarse la foto con Montenegro, que no tomó nadie. Por eso ahora, en la reunión del miércoles pasado, aprobaron la línea de créditos que anunciaron ayer sin el aval de las gerencias del banco.

Además, según transcendió en los medios, desde la industria pesquera manifestaron que la línea crediticia en dólares, “Provincia Pesquera”, no sirve porque para tomarla hay que ser exportador y en el puerto marplatense hay pequeños empresarios. Por otra parte, hay malestar porque el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, le agradeció en España al Ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, y al subsecretario de Pesca, Juan Bosch, la baja de aranceles del 14 al 7 por ciento parar renovar la flota.