Franco Soldano, jugador de Boca Juniors, reconoció su fanatismo por un relator de Fox Sports. De hecho, en diálogo con 90 minutos de fútbol, el atacante 'xeneize' se cruzó telefónicamente con quien admiró desde que era muy pequeño. El protagonista en cuestión es Juan Manuel Pons, más conocido como el 'Bambino'.

"Ahora estoy estudiando inglés, pero de chiquito fue algo que siempre me gustó. Me levantaba los domingos a las ocho de la mañana, cuando el Bambino cantaba en la Premier League y yo cantaba como él. Mis viejos me decían 'andá a dormir'", manifestó Soldano, quien en medio de la entrevista fue cruzado con el propio Pons.

¡EL 'BAMBINO' PONS SORPRENDIÓ A SOLDANO!#90MinutosFOX | El delantero de Boca confesó que cantaba los goles como el relator cuando era chico y lo llamamos para que le haga un tema. pic.twitter.com/iXUDW4zmCY — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 11, 2020

Ya dialogando con el relator, Soldano le manifestó: "Para demostrar que te escuchaba, ese canto se lo hacías a Ruud Van Nistelrooy", le dijo Soldano al Bambino. Y le devolvió la pared rápido: "Ese me daba de comer, mirá si me das de comer vos. Estoy esperando que pinche alguno para que vuelva la Premier Argentina, ja".

"Uno de mis mejores amigos ahora es periodista en Sunchales. Siempre le digo que me aguante, que cuando me retire hacemos dupla. El día de mañana, quién sabe", expresó Franco, que se ha convertido en una de las primeras opciones de Miguel Ángel Russo en el ataque de Boca.