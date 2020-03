Fox Sports: Oscar Ruggeri se enojó y quedó en ridículo por pedir medidas que ya tomó Alberto Fernández

Oscar Ruggeri comenzó el programa de 90 Minutos de Fútbol con una opinión acerca de la situación que se vive en el país y en el mundo ante la crisis por el coronavirus. Sin embargo, entre los gritos con los que exigía al Gobierno, pidió una serie de medidas que ya fueron tomadas por Alberto Fernández y quedó en ridículo.

"Tienen que cerrar todos los países un mes. Se termina la joda. No importa el tema económico, se muere una persona y es fatal", propuso el excampeón del mundo con Argentina. Por su parte, Sebastián "el Pollo" Vignolo se distanció de su postura y aseguró: "Yo no voy a hablar porque no entiendo. Me parece irrespetuoso hablar de algo que no sé".

Ruggeri también quiso apuntar contra el ministro de Salud, Ginés González García, y recordó la frase del funcionario en la que sostuvo que no esperaba la llegada del virus con tanta rapidez: "Si el ministro dijo así, es seria la cosa. Cierren todo".

"HAY QUE PARAR TODO Y CERRAR TODOS LOS PAÍSES UN MES"#90MinutosFOX Oscar Ruggeri y su opinión sobre el Coronavirus: "Es seria la cosa, se muere la gente" pic.twitter.com/0LTFobfliu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 13, 2020

También se refirió a quienes se excusan con la edad de riesgo de mortalidad de la pandemia: "Hijos de puta, yo estoy dentro de los grandes. No se puede morir una persona".

"Presidente, usted tiene la oportunidad de hacer un país serio, de verdad. Cierre todo un mes. Ni un argentino se puede morir por una gripe. Vas a comprar alcohol en gel y está carísimo. No hay barbijos", se quejó el panelista.

En ese momento sus compañeros lo cruzaron y le avisaron del decreto presidencial del pasado jueves 12 de marzo, en el que Alberto Fernández anunció todas las medidas que decía el jugador. "Estas puteando por algo que ya se hizo", lanzó el Chavo Fucks.