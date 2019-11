Flybondi le pidió la renuncia al directivo que comparó al peronismo con el cáncer

Tras sus polémicos dichos contra el presidente electo, Alberto Fernández, la futura vicepresidenta Cristina Kirchner y el peronismo, la empresa Flybondi le pidió la renuncia al exCeo de la firma aérea Julián Cook, que hasta ahora se desempeñaba como miembro del directorio. El empresario había anunciado su ida dle país por el triunfo del Frente de Todos en las últimas elecciones y hasta puso en duda la continuidad de la aerolínea en Argentina.

A través de un comunicado al que accedió El Destape, Flybondi resolvió pedir la renuncia de Cook y destacó: "Es importante manifestar que las opiniones de Julian Cook son de carácter personal y no reflejan ni representan los intereses de la compañía". Asimismo, Peter Yu, socio gerente de Cartesian Capital Group, el mayor accionista de la empresa, comentó: "Leí con consternación y decepción las recientes declaraciones personales de Julian Cook hacia las autoridades de gobierno actual y próximo. Estas fueron las opiniones individuales del Sr. Cook y no reflejan a Flybondi o sus accionistas. El Directorio de Flybondi solicitó y recibió la renuncia de Julian Cook como director. Flybondi no es una organización política. Nuestra lealtad es con nuestros pasajeros y con poder ofrecer viajes aéreos convenientes, seguros y accesibles para todos los argentinos".

Por su parte, Sebastián Pereira, actual CEO de la empresa, agregó: "Flybondi es una compañía que logró grandes cambios en la industria como un mercado más amplio, tarifas más bajas, miles de puestos de trabajo directo e indirecto, y provincias más y mejor conectadas. Estos resultados son producto de un trabajo conjunto con todos los gobiernos, nacional y provinciales, en pos de la conectividad del país. Y seguiremos en esa misma línea con las nuevas autoridades. Nuestro único compromiso es con el país, que está basado en un proyecto de inversión y crecimiento a largo plazo".

“Estoy triste por el resultado y no puedo creer que Cristina (Kirchner) volvió”, escribió Cook en el grupo de WhatsApp denominado “Empresarios por el cambio”, según informó el portal Infobae. El descargo también incluyó críticas para el presidente, Mauricio Macri, como para el peronismo, al que comparó con “un cáncer que destruye el país poco a poco”.

En ese sentido, Cook disparó: “Hoy no sé cómo va a seguir Flybondi con este gobierno K. Ya dejé mi posición de CEO y vuelvo a Londres en diciembre. Me quedo en el directorio, así que voy a seguir los próximos pasos de Flybondi y del país, pero de un poco más lejos”.

REPUDIO EN EL PJ

Ante la falta de respeto vertida por el empresario, desde el PJ publicaron un comunicado firmado por el diputado nacional José Luis Gioja para expresar su rechazo.

"Dudé mucho antes de manifestar mi opinión contraria acerca de los dichos deplorables del CEO de FlyBondi, Julian Cook, sobre que el peronismo es un cáncer. Y dudé, no porque semejante afirmación no mereciera el total y absoluto repudio y no sólo del Peronismo, sino de todo el arco político argentino e incluso de los padecientes y familiares de quienes enfermaron de cáncer; ya que al opinar seguramente le doy entidad a un sujeto que se aprovechó de las condiciones de laxitud que le ofreció el gobierno de Mauricio Macri para instalar su empresa controlada por una sociedad radicada en las Islas Caimán y que ni es argentino", sostuvo el Presidente del Partido Justicialismo a nivel nacional.

Al ser consultado sobre la carta que el ex CEO de la firma le envió al Presidente, Gioja no dudó en responder que "Julian Cook habla con una liviandad que espanta y utiliza al cáncer, una enfermedad que mata a millones de personas en el mundo, para referenciar al principal partido político de América Latina y que acaba de triunfar en las elecciones presidenciales", y agregó:"este señor, ya debería estar pidiendo disculpas públicas y el Gobierno, si fuera digno, a través de los organismos correspondientes, le tendría que exigir que lo haga. Pero ya sabemos que son socios".