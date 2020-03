Florencia Kirchner se despidió de Cuba con una sentida carta

Florencia Kirchner publicó una emotiva carta en la que relató su último día en la ciudad cubana de La Habana, luego de regresar a la Argentina junto a Cristina Kirchner.

La cineasta retornó al país tras un año en la isla donde se sometió a un tratamiento médico y utilizó su flamante cuenta de Instagram para dedicarle unas líneas a aquel país. El escrito titulado “Última noche en La Habana. Pasaron las doce. Veintiuno de marzo/2019” relató las horas previas a su regreso.

“Camino por la habitación a la caza de imágenes fértiles en mi cabeza, para que se me hagan como bebés. Camino por el teatro imaginario, mientras por el instante, se me escapan las palabras que querría decir. Se me habla la boca sola. Estoy jugando a la premonición“, comenzó su texto.

La hija de la vicepresidenta reveló que pasó gran parte de ese día "en posición fetal". “Estoy dejando lo que llaman; la campana de cristal. De ahora en más si no puedo con algo estaré entre humanos y movimiento, que me verán no poder, y que lejos de la compresión pondrán sus ojos putrefactos sobre mi manera deslenguada, y la manera esa otra, la laxa que me hace poder dar vuelta los brazos como un cisne fallido”, resaltó.

"El que fue mi lugar se comienza en soledad. Esto sigue acá sin mí. No estoy escribiendo que estoy volviendo. Estoy volviendo”, manifestó. Y concluyó: “Es esto lo último que escribo en La Habana. Y tengo lágrimas negras”.

Florencia siguió un tratamiento en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (Cimeq) de La Habana y recibió visitas constantes de su madre. Además, otras personalidades argentinas viajaron hasta allí para encontrarse con ella durante su estadía.

La noticia de su internación fue anunciada en un emotivo video por la propia CFK hace un año. La ex presidenta atribuyó el desarrollo del cuadro de su hija a la persecusión judicial y mediática que sufrió durante en el último tiempo.