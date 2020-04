Fede Bal le confió a Carmen Barbieri que se encuentra dolido porque Marcelo Tinelli no lo llamó durante su tratamiento contra el cáncer

Federico Bal se encuentra en tratamiento para erradicar un cáncer intestinal y la noticia provocó la solidaridad del ambiente artístico. Excepto la de una persona: Marcelo Tinelli. Al respecto, Bal le confió a su madre, Carmen Barbieri, como se siente: "Estoy tan asombrado de que Tinelli no me llamó ni una vez. Me llamó todo el mundo mamá, y Marcelo no". La exvedette relató el duro momento que atraviesa junto a su hijo, en pleno transcurso de la cuarentena.

Carmen Barbieri charló con su amigo Marcelo Polino en su programa "Polino Auténtico" (Radio Mitre) y contó el proceso que está viviendo Fede con el tratamiento de rayos: “Viene con dolores, duerme muchísimo, está muy cansado, debilitado. Lo vi por el vidrio hace tres días, lo vi bien pero con cara de cansado y delgado. No lo puedo abrazar ni acompañar, un bajón".

Además, se mostró agradecida con todo el apoyo de sus colegas que recibió Fede y con la enorme decepción que le provocó no haber sido llamado por el conductor de Showmatch, Marcelo Tinelli. “Él me dijo ‘estoy tan asombrado de que Tinelli no me llamó ni una vez. Me llamó todo el mundo mamá, y Marcelo no’. Yo le dije que debe estar ocupado, y él me dijo ‘pero no mamá, me llamó toda la gente, trabajé tantos años con la productora’. Le extrañaba porque se fija quién lo llama y quién no. Lo llama Mirtha todas las mañanas para ver cómo está, lo llama Graciela Borges, él no puede creer que la gente rece por él”, comentó Barbieri.

Fede Bal suele mostrarse activo en redes sociales, en especial en Instagram, y allí comparte sus estados anímicos y sus avances con el tratamiento para vencer a su enfermedad. En el posteo más reciente, enumeraba una serie de fotografías sobre su primer día en el tratamiento de rayos. "Mientras los rayos se aplicaban me enseñaron a visualizar como un ejército de diminutos soldados que entran por esos rayos invisibles con el objetivo de eliminar el tumor. Yo les puse rangos, caras y hasta los vi con un uniforme celeste y blanco. Y no pude evitar ver a mi viejo, desde algún lugar elevado, como dirigiendo a ese escuadrón. Estoy muy bien, confiado y con más fuerzas que nunca. Gracias por el cariño y el apoyo de siempre", fueron algunas de las palabras de su última publicación, que emocionaron a sus seguidores.