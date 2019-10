Fabiana Cantilo estalló contra Mario Pergolini y lo denunció por bullying

Fabiana Cantilo se enojó fuertemente con Mario Pergolini, estalló contra él y lo denunció por haberle hecho bullying. "Por su culpa se burlaron de mí por años", lanzó.

La cantante explicó que quienes ofrecieron mayor resistencia a que artistas mujeres como ella, Celeste Carballo, Hilda Lizarazu o Claudia Puyó comenzaran a ocupar un espacio en la industria no fueron sus colegas varones sino ciertos conductores como Mario Pergolini.

"Me considero una mujer empoderada en este momento, pero no es machista el mundo del rock. Los que eran machistas eran ciertos periodistas en los años noventa", afirmó con Catalina Dlugi, en el programa Agarrate Catalina.

Luego, afirmó: "Pero ninguno de mis amigos, ni Charly García, ni Fito Páez ni Luis Alberto Spinetta fueron ni son machistas. Son hombres, como todos los hombres; algunos muy mujeriegos pero no machistas. Los machistas son los que te dan con un caño por ser mujer".

Entonces, estalló contra Pergolini: "Con él me pasó eso, y por su culpa se burlaron de mí por años. Todo empezó cuando saqué De qué se ríen, el primer disco en el que todos los temas eran míos y que saqué de manera independiente", aseguró. "Pergolini no me ponía nunca en la Rock & Pop", dijo enojada. Además, Cantilo contó: "Tuve que luchar contra los productores, pero no me daba cuenta de que luchaba. Charly, Fito y Spinetta me apoyaron mucho".