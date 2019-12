Evo Morales se comprometió a no hacer campaña desde Argentina

El canciller Felipe Solá se refirió a la llegada del presidente boliviano Evo Morales y describió que hubo un "pedido de asilo de cinco ciudadanos bolivianos entre los que estaban Evo Morales, Álvaro García Linera y Gabriela Montaño".

Asimismo contó que "los rige la condición de refugiados. Desde el momento que se pide, quedan liberados de cualquier posibilidad de extradición. Esas personas no pueden tener protección en su país" y destacó que "García Linera llega mañana".

En diálogo con El Destape Radio, el ministro explicó el procedimiento y aseguró: "Yo entregué la condición de asilados y una vez que llegan acá, piden su condición de refugiados". Además contó que "no hubo problemas, vinieron de México en un vuelo regular. Para nosotros es una obligación ética y moral. Es un Derecho Humano brindarle asistencia a un perseguido político".

"Nosotros no queremos que Evo Morales ni ninguno de los refugiados usen este país para hacer política. Pueden ver a quien quieren pero está el compromiso político de que no hagan declaraciones públicas ni campañas políticas desde acá", explicó Solá.

Del mismo modo indicó que "la situación de Argentina es delicada y no queremos sumar problemas. Queremos alejar los problemas. La ley no dice nada de eso. Es un compromiso político", puntualizó. Sobre el lugar de residencia del mandatario, el dirigente agregó que "Evo tiene a sus dos hijos acá. Y puede vivir con ellos. Su vivienda no está relacionada con la condición de refugiados".

"La condición de refugiado no tiene un tiempo establecido", contó Solá. Por otra parte, aclaró: "No reconocemos al Gobierno de Añez. Es un gobierno de facto. Sí reconocemos cuestiones de hecho como que tiene que haber elecciones en Bolivia".

Sobre la visita del vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourao, en la asunción de Alberto Fernández, contó: "Agradecimos la visita del vicepresidente de Brasil. No la esperábamos. Fue un encuentro breve y protocolar". Además destacó que "se había dicho que no iba a venir nadie y vino él. Nos sorprendió gratamente y queremos entablar una relación adulta" y remarcó que "le agradecemos a Bolsonaro sus palabras sobre el discurso de Alberto Fernández".

Por último, el canciller habló del diálogo con el funcionario norteamericano y contó: "Mantuvimos una reunión prolongada con Michael Kozak. Se hablaron todos los temas. Ellos quedaron muy satisfechos y nosotros también".