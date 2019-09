La ex futbolista de la Selección Argentina de Fútbol Femenino, Estefanía Banini, aseguró que si el entrenador Carlos Borrello la vuelve a convocar "no regresaría" tras el escándalo desatado por las citaciones a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Banini, que fue el emblema y la capitana del elenco nacional en el Mundial de Francia 2019, fue excluida junto con otras jugadores de la convocatoria a los Panamericanos por diferencias con Borrello, que parecen no haberse resuelto.

"Si el técnico me llamara para volver no regresaría", disparó la 10, al tiempo que señaló que siente que "se terminó la etapa del actual cuerpo técnico". En esa línea, insistió: "Si me llamara Borrello para volver a la Selección Argentina no regresaría, porque sería contradecirme".

La futbolista del Levante español, en declaraciones al programa Ataque Fútbolero (FM 94.7), afirmó: "El seleccionado necesita gente capacitada en la dirección técnica, con experiencia internacional. Sigo con la ilusión de volver a vestir la camiseta de la Selección". Y agregó: “ponerse la celeste y blanca es lo más lindo que me pasó en mi carrera, es inexplicable. Que te quiten el sueño de jugar para Argentina por un reclamo para una mejora es muy doloroso, pero tengo fe que todo mejorará”.