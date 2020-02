Estallaron los memes en las redes después de la disposición del ANMAT sobre las galletitas Frutigran

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó este martes el retiro del mercado las nuevas partidas de galletitas Frutigran por no incluir en sus paquetes la advertencia de que "puede contener leche". Tras enterarse de la noticia, estallaron los memes en redes.

A través de la disposición 627/2020 se prohibió la venta de la variedad "avena, chía y lino" con fecha de elaboración anterior al 12 de enero.

Si bien el producto no está elaborado con leche, podría contenerla en alguna medida en su composición dado que en la planta se elaboran otros productos con esa materia prima.

"El alimento puede representar un riesgo grave para la salud de personas sensibles a la proteína de la leche y, por lo tanto, el retiro y su comunicación deberán extenderse hasta el nivel del consumidor", aseguraron en el Boletín Oficial.

En las redes sociales, la noticia se viralizó y la marca llegó a convertirse en tendencia por la enorme cantidad de memes y mensajes humorísticos.

-Papá, pasó algo malo con las Frutigran -Se acabaron? -No -Las prohibieron? -Si -Las de chocolate? -No -Ah bueno pic.twitter.com/dvPdnCBbsX

Por fin algo en Twitter me genera sensaciones porque cuando vi que prohibieron las frutrigram casi me infarto pero después vi que era solamente a las de chia y lino y sentí alivio pero después vi que no se escribía frutrigram sino fruTIgraN así que ahora me siento una pelotuda pic.twitter.com/RKpKvKN31M