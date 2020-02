Escrache en redes: acusan a Antonio Fernández Llorente, de C5N, por copiar información de Luciana Salazar

Luciana Salazar, como tiene acostumbrado a sus seguidores en las redes sociales, dio una información exclusiva sobre Mercedes Marcó del Pont, la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos y estalló la polémica. Pero esta vez no por su mensaje, sino porque a los pocos minutos, Antonio Fernández Llorente, periodista de C5N, copio exactamente el tuit y lo publicó en su propia cuenta.

La modelo publicó la información 1 hora y 16 minutos antes que el periodista. Llorente jamás citó la fuente y hasta recibió las cargadas de Yanina Latorre. El periodista, sin embargo, aclaró que él no había copiado nada.

"Yo no retwittee el mensaje de Luciana Zalazar porque estaba de vacaciones y no utilicé el twitter, de todas formas es verdad que la cofradía armada por Macri Carrio y Bonadio continúa intacta siguen los mismos que armaron las carpetas contra empresarios que consideraban enemigos", escribió el conductor.

Luli logró una imagen que trasciende el mundo del espectáculo. Desde el proceso electoral del año pasado, la mediática logró un lugar en el mundo de la política con información exclusiva y hasta se encuentra cerca de tener su propio programa en C5N.

Yo no retwittee el mensaje de Luciana Zalazar porque estaba de vacaciones y no utilicé el twitter, de todas formas es verdad que la cofradía armada por Macri Carrio y Bonadio continúa intacta siguen los mismos que armaron las carpetas contra empresarios que consideraban enemigos

Yani sos rapida para algunas cosas, pero para otras no. Que me copien porque mis tweets tiene alta info, no es culpa mia. Mira los horarios de los tweets y te daras cuenta. Besito 😙🤫 https://t.co/clByTIRH3v