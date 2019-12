Escándalo: el presidente de CONMEBOL tuvo que responder si es hincha de River

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, fue consultado por Martín Liberman sobre una cuestión que se instaló de forma fuerte en los últimos tiempos. "¿Sos hincha de River?", arrancó el periodista. Lejos de esquivar la bala, el dirigente paraguayo no anduvo con vueltas y respondió de forma contundente: "Yo soy del Olimpia desde mi infancia".

"Me causa gracia eso", respondió Domínguez ante la pregunta. "Tengo un gran respeto hacia el Tano Angelici y reconozco la historia de Boca", agregó.

"Uno siempre es del equipo del cual nació. No había opción de tener más de un cuadro. Me da un poco de gracia, todos los dirigentes que conozco de Boca, de San Lorenzo, saben que soy 'olimpista'. Y eso no significa que voy a hacer algo en favor del club", agregó Domínguez.

"Todos vienen con esa excusa de querer encontrar un culpable. Yo vine de una dirigencia y mi escuela fue el Olimpia", enfatizó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, quien reconoció no entender a qué se refieren en Boca Juniors cuando prometen "más presencia en Conmebol": "No sé qué significa. El 'Tano' Angelici sabe que yo tengo un gran respeto por su capacidad dirigencial".