Escándalo al aire: una panelista le tiró un vaso de agua en vivo en el programa de Weich

Se vivió un tenso momento al aire en el canal de La Nación+ en el programa que conduce Julián Weich, donde una panelista se enojó y le tiró un vaso de agua a un compañero.

Fue luego de que el periodista Pablo Fernández Blanco realizara un comentario machista y repudiable contra Romina Salusso que hizo enojar a Lucía Bosch, que estaba sentada enfrente.

Ayer en el programa "Noticia y ½" mientras debatían sobre si "el dinero hace la felicidad", una de las columnistas bromeó con que si fuese millonaria se haría todo el cuerpo de nuevo y su cara.

Y Fernández Blanco dijo: ''No digas que se cambie el cerebro porque es machirulo, no se puede decir eso’’, se dijo a sí mismo en tono de broma de mal gusto. Y terminó con un vaso de agua encima. ''Te lo dije en chiste y dije que eso no se puede decir, disculpas ya al aire’’; reclamó empapado.