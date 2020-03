Entre Ríos en cuarentena: 4 casos confirmados y detenidos por irresponsables

La primera jornada del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en Entre Ríos tuvo dos caras: por un lado el respeto hacia la medida, de un sector de la población que se quedó en sus casas y no salió; y por otro de quienes irresponsablemente circularon sin sentido por las calles, algunos de los cuales fueron detenidos. Se labraron además actas por comercios que tenían que permanecer cerrados –es decir, no estaban dentro de las 24 excepciones del DNU firmado por Alberto Fernández- pero que sin embargo levantaron sus persianas, en algunos casos incluso coaccionando empleados.

El primer arrestado por incumplir con la medida fue un joven de 22 años de Gualeguay, que circulaba a la madrugada por la vía pública y no pudo dar argumentos suficientes a la Policía. Quedó detenido por violar los artículos 205 y 239 del Código Penal, a disposición de la Justicia.

A ello se le sumaron un sinfín de llamadas denunciando irregularidades o presuntas infracciones: desde colectivos con supuestos extranjeros hasta obras en construcción con empleados trabajando como un día común y corriente.

La ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, estuvo toda la mañana atendiendo llamadas. Como jefa política de la Policía, la funcionaria se dedicó a evacuar dudas de intendentes y a derivar denuncias, en contacto permanente con la cúpula de la fuerza.

La funcionaria fue tajante al ser consultada por cuestiones como las registradas en comercios donde empleadores coaccionaban a sus trabajadores para que vayan a comercios no habilitados para abrir. “Es una violación de lo dispuesto en el decreto dictado por el Presidente. No pueden hacer trabajar a nadie, excepto que estén encuadrados en los comercios como farmacias o que despechen alimentos. Pero si es una tienda o boutique no pueden obligar a un trabajador a movilizarse” señaló la funcionaria en contacto con Cara y Ceca, programa que se emite por Radio UNER.

“Vamos a proteger a los empleados, a labrar actas y a obrar con todo el peso de la ley. Esto está para tomarse en serio, no son vacaciones pero tampoco puede disponer cada uno lo que quiere con el DNU” resaltó la ministra, antes de participar de una videoconferencia con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic.

Para finalizar, Romero aclaró que fuerzas de seguridad provinciales y federales están trabajando en conjunto, con un modelo de acta que ya fue repartida en las 17 departamentales policiales. Las que sean labradas serán remitidas a la Justicia Federal: “Estamos en un momento de ajuste interno, abocados a los detalles”.

En cuanto al movimiento, se vio una merma sensible de la circulación en zonas de esparcimiento, como costaneras, pero hay quienes denunciaron que sin embargo muchos decidieron salir a pasear por peatonales o plazas. Largas filas fueron registradas en supermercados de la capital y otros centros de consumo entrerrianos, pese a que muchos de los compradores no vivían en la zona, en otra clara violación a la norma.

El Destape pudo confirmar que los rubros exceptuados en el DNU de Casa Rosada tomaron conocimiento rápidamente de que podían seguir trabajando. Se vieron trabajadores municipales cumpliendo con servicios esenciales; periodistas informando en el exterior la situación de cuarentena y locales habilitados como comercios de proximidad abiertos hasta horas de la noche.

“Nuestra actividad quedó excluida. Están trabajando todos nuestros afiliados, habida cuenta de que no se puede desabastecer. La gente debe saber que gas no va a faltar, pero también debe tomar recaudos, como llamar a la empresa para el pedido, no hacer entrar al repartidor sino que recibir la garrafa en la puerta” resaltó a este medio Pablo Ayala, secretario Adjunto del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles de Entre Ríos.

El gremialista agregó asimismo: “Estamos desde hace algunos días trabajando en las licencias de nuestros agentes mayores de 60 años, pidiéndoles que no salgan de sus casas y cumplan con las disposiciones nacionales”.

En horas del mediodía, el gobernador Gustavo Bordet brindó una conferencia de prensa donde señaló: “Desde el comienzo de esta emergencia hemos trabajado en una estrategia conjunta con el gobierno nacional. Siempre hemos esperado que las medidas las tome primero la Nación para adherir la Provincia y luego los municipios. Es la forma de trabajar en orden”.

El mandatario entrerriano se refirió además al Aislamiento Obligatorio: “Es fundamental el autocuidado, porque la situación es seria, es grave. Debemos estar aislados, porque es la forma de contener el contagio. Tenemos las fuerzas de seguridad para evitar que se incumpla la ley. Pido la máxima colaboración, porque entre todos podremos mitigar los efectos de la pandemia. Pero seremos inflexibles con quienes no cumplan el decreto”.

El último reporte oficial del Ministerio de Salud de la provincia dio cuenta de cuatro positivos en Entre Ríos. El cuarto paciente se detectó hoy en Gualeguaychú, y se suma a uno en Paraná y a dos en Gualeguay, uno de los cuales está a su vez siendo tratado en Buenos Aires. Hay además 14 casos descartados y otros 18 en estudio.