Enojado, alarmista e indignado Alfredo Leuco en su editorial contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Uno de los periodistas macristas que pasan las peores horas tras la victoria de TODOS es Alfredo Leuco. Militante del gobierno de Cambiemos y furioso antikirchnerista, le dedicó un duro editorial a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Lo más grave que dijo Alberto es que Cristina es una perseguida política y que no pudo ser condenada porque no hay pruebas. En ese momento se le cayó la careta", arrancó y calificó sus dichos como "una mentira grande como la Patagonia" y llamó a Cristina como "la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear al estado".

“No quiero exagerar mi pesimismo ni ser agorero. Pero temo que si Alberto dijo que Cristina es víctima de un sistema judicial que persigue a los líderes populares con el apoyo del periodismo, pronto van a estar todos libres. Ya todos están repitiendo el mismo discurso. Lázaro Báez, Cristóbal, De Vido, Boudou. Todos son angelitos perseguidos por sus ideas revolucionarias y jamás se quedaron con un vuelto. Todos dicen que los que se arrepintieron fueron extorsionados por el gobierno de Macri que logró quebrarlos”, aseguró Leuco.

“No solamente van a salir en libertad todos los ladrones de estado. También van a perseguir a los funcionarios políticos, jueces, fiscales y periodistas que hicieron su trabajo de denuncia e investigación y no se arrodillaron ante el altar de Cristina. La sociedad republicana debería estar alerta. Todavía no asumieron y ya atropellan a la justicia y agreden e insultan con el criterio patotero de Hugo Moyano y los talibanes que La Cámpora dejó en el estado durante estos cuatro años”, advirtió el conductor.

“Volveremos para ser mejores, dijo Alberto. Tengo mis serias dudas. Estamos seguros que volvieron. Se nota en el clima crispado y hostil. Pero todo indica que volvieron para encubrir y disfrazar todos sus pecados y delitos. Podemos discutir de ideologías. Podemos polemizar sobre la pesificación, la inflación o la desocupación y cuáles son los mejores caminos para salir de la profunda crisis económica. Pero es inaceptable que nos mientan en la cara. No podemos quedarnos callados cuando Alberto Fernández dice que todas las causas contra Cristina son un invento y que no hay pruebas. A Alberto se le cayó la careta. Pero no se le cayó la cara de vergüenza”, cerró Leuco.