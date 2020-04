En diálogo con Viviana Canosa, Gerardo Romano habló del papel de Alberto Fernández en la pandemia

Gerardo Romano reapareció y habló con Viviana Canosa en una entrevista donde recorrió su vida y su situación actual. En medio de la pandemia por coronavirus que lo tiene haciendo cuarentena en su casa, el actor contó cuál es su opinión sobre el manejo del estado de crisis por parte de Alberto Fernández.

Aunque ya se conoce su militancia afín al gobierno, el artista hizo una nueva lectura sobre el desarrollo de las medidas tomadas por el presidente y su gabinete y en ese sentido, aclaró: "Tengo grandes expectativas en Alberto Fernández".

"Los viejos no somos consumistas. A mi no me importa la pilchas, los autos, las alhajas, los viajes, la casa grande... eso ya está, fue una fantasía de otro momento que ya pasó. La relación con mis hijos, el recuerdo de mis padres, el bienestar de mi pueblo, el perfeccionamiento moral de mis gobernantes, esas son las cosas que me preocupan", aseguró.

Contó cómo fue que conoció al primer mandatario: "Coincidimos en un programa de televisión y lo escuché y me parecía que tenía la mesura, la templanza, la moderación y el conocimiento. Es un hombre providencial que se cruzó de golpe con la posibilidad de que Cristina Fernández con sus votos lo ungiera".

"Está siempre en Olivos y veo que entran y salen los autos, que está en reuniones y le habla a la gente. Al tipo que está hablándonos lo veo relajado, pensante, que ha meditado la decisión, lo veo asesorado por científicos y médicos", argumentó.

Y agregó: "Tiene esa actitud conciliadora que así lo quiere la gente del PRO y eso está bueno".