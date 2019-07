Embestida judicial contra Florencia Kirchner en la causa "Los Sauces"

El Tribunal Oral Federal 5 dispuso que Florencia Kirchner, que se encuentra en Cuba por un tratamiento médico desde marzo, se presente cada 15 días en la Embajada argentina en ese país, en momentos en que define si le otorgará una autorización para extender su estadía.

En tanto, el Tribunal Oral Federal 6 rechazó la recusación que planteó la defensa de la hija de Cristina Kirchner contra los miembros del TOF 5, en la causa en la que está procesada junto a su familia por lavado de dinero a través de Los Sauces. Su abogado, Carlos Beraldi, había pedido el apartamiento de los jueces Daniel Obligado y Adriana Palliotti, pero sus pares consideraron que era infundado.

Ahora el Tribunal deberá decidir si la autoriza a permanecer el Cuba, donde actualmente se encuentro junto a la ex presidenta, que viajó para visitarla hasta el próximo 10 de julio. Para ello, peritos del Cuerpo Médico Forense analizan la historia clínica de la joven y en los próximos días emitirán un dictamen que será tomado en cuenta por los jueces.

Según se pudo saber, Florencia sufre "estrés postraumático y depresión". Su ex pareja, Camilo Vaca Narvaja, aseguró que "no está bien". "Ella no puede estar con Helena, imagínate lo que es eso para una madre", dijo en declaraciones a radio La990.

Además, explicó: "Florencia tiene un linfedema que ya lo había tenido durante el embarazo, un cuadro de estrés postraumático y una depresión muy fuerte, que se agravó con toda la persecución judicial y mediática que vivió" y agregó que le están haciendo un tratamiento integral que durará una semana entera.