Elecciones 2019: Urribarri cruzó al Gobierno por querer eliminar las PASO porque "saben que pierden"

El ex gobernador de Entre Ríos y presidente de la cámara de diputados provincial, Sergio Urribarri, aseguró que "nadie suspende una elección que cree que va a ganar, por lo que es claro que no quieren que se hagan las PASO porque pierden". Del mismo modo, señaló: "La única excusa que ponen para eliminar las PASO es el costo, pero la Constitución no dice que el voto debe ser barato. Sería una vergüenza institucional que cambien las reglas en medio del juego". "Siempre es un desafío una elección, pero esta vez se logró un frente muy amplio", señaló. Y planteó que "en febrero de 2018 se hizo una primera cita en la UMET de dirigentes del campo nacional y popular donde parecía difícil la unidad pero lo logramos".

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, el dirigente que ayer se reunió con Cristina Krichner puntualizó: “No tengo dudas de que el campo va a apoyar a la fórmula Fernández-Fernández". "Algunos medios dijeron que mi reunión con Cristina era para no ir a Comodoro Py, pero lo cierto es que estaba planeada hace mucho con los productores citrícolas y es más importante eso", advirtió.

"En la reunión de ayer con Cristina fue central el tema de la citricultura, luego de que nuestros productores regalaran su producción en Plaza de Mayo", concluyó Urribarri.