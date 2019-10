Elecciones 2019: Sergio Massa habló de la deuda y aseguró que "el FMI tiene que adaptarse a la realidad argentina"

El primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, hizo referencia a la enorme deuda que recibirá la nueva gestión tras el cambio de gobierno el 10 de diciembre y alertó que el Fondo Monetario Internacional "tiene que adaptarse a la realidad argentina", la de un país que necesita crecer para poder pagar sus compromisos.

El tigrense analizó que "el préstamo del FMI, que es para cuidar la moneda de los argentinos y fortalecer la economía, (el Gobierno) lo usa para la fuga de capitales y eso es preocupante" por lo tanto, pidió "responsabilidad y seriedad, sobre todo al ministro (de Hacienda, Hernán) Lacunza" y le aconsejó "que no rife una carrera por el capricho de un Presidente de unos días".

Sobre la deuda que recibirá la nueva gestión, explicó que hay tres tipos: uno es la contraída con otros organismos estatales; otra es con tenedores privados de bonos y una tercera es con organismos multilaterales, de las cuales el 92% es con el FMI. Ante este panorama, advirtió: "El fondo tiene que adaptarse a la realidad argentina".

Por eso, manifestó la postura del Frente de Todos: "Le pedimos responsabilidad al Presidente y al Ministro de Economía para cuidar las reservas, la fortaleza de la moneda de los argentinos y en ese sentido a veces actúan de manera irresponsable. Han tenido una actitud de dejar que todo de desmadre después de la elección".

En diálogo con C5N, el tigrense analizó el debate presidencial del domingo, que se replicará este fin de semana, y sostuvo que "Alberto (Fernández) no solamente desnudó las mentiras del Presidente sino que tuvo la oportunidad de empezar a plantear cuál es el camino que vamos a recorrer en los próximos cuatro años, a partir de la decisión que pareciera que la sociedad tomó el 11 de agosto, más allá que el 27 de octubre la tiene que revalidar".

Pese a ello, pidió no "dar nada por ganado ni nada por terminado" y aseguró: "Tenemos que ir a convencer a cada argentino, reafirmar a quienes confiaron en nosotros el 11 de agosto, tenemos que buscar a los que no nos votaron. No tenemos que dar nada por ganado, sería una enorme irresponsabilidad".

El líder del Frente Renovador no eludió el estéril debate sobre "el dedito acusador" de Fernández en el debate, señalado por Mauricio Macri, y acotó que se trata de "modismos" pero que la intención del "Gobierno es debatir cuestiones elementales para no hacerlo con cuestiones de fondo".

En ese sentido, concluyó que "de un domingo al otro, Alberto puede resolver el problema del dedo pero Macri no puede resolver los 40 puntos de pobreza, los 12 de desocupación, los 60 de inflación, el agobio y la dificultad con la que las Pymes se mueven, el cierre de comercios en la Argentina" porque "mientras el Presidente está en su gira de despedida, que nos cuesta millones de pesos, no se resuelven los problemas de los argentinos".