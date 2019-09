Elecciones 2019: Rossi no descartó seguir como presidente del bloque de Diputados del FpV-PJ si gana Alberto Fernández

El titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria - PJ, Agustín Rossi, señaló que en un eventual gobierno de Alberto Fernández se imagina en la misma posición y no mostró intenciones de liderar algún ministerio.

"Estoy muy cómodo donde estoy, he sido presidente del bloque durante muchísimos años. Cuando fui presidente de un bloque oficialista lo hice con mayorías holgadas más restringidas y en minoría. Es una tarea que conozco, me siento cómodo llevándola adelante y me apasiona", apuntó Rossi en A24.

Al tiempo que sostuvo: "Soy un dirigente político que siempre ha tendido a la idea de la construcción colectiva y si me necesitan en otro lugar ahí estaré, como cuando Cristina me llamó y me dijo que me necesitaba en el Ministerio de Defensa"

En esa línea, el ex ministro de Seguridad indicó que si le preguntan dónde quiere estar en el próximo gobierno, señaló que está bien donde está. "Me imagino siendo presidente de bloque", reafirmó.