Elecciones 2019: qué dijo Matías Lammens luego de que Mirtha Legrand cancelara la invitación a su programa

El precandidato a Jefe de Gobierno del Frente de Todos en la Ciudad, Matías Lammens, habló sobre el episodio relacionado a su invitación al programa de Mirtha Legrand que fue cancelada, sin explicación alguna.

LEA MÁS Las definiciones de Lammens sobre la Justicia, Alberto Fernández y el gobierno de Macri

Lammens minimizó los hechos “No sé qué pasó con el programa de Mirtha, me habrán reprogramado. No hay que ver fantasmas. Peleamos contra un aparato de pauta impresionante”. Y destacó que no conoce los motivos de la decisión de producción pero reafirmó que “competimos contra una maquinaria de pauta infernal. Y por eso tenemos de redoblar esfuerzos”.

Peleamos contra un aparato con un presupuesto enorme, de David contra Goliat. Eso lejos de amedrentarme me entusiasma mucha. Es un aparato de pauta publicitaria mas grande del país.

Recientemente, la conductora de los históricos almuerzos dijo: “A Alberto Fernández no lo voy a tener porque habló muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno", dijo.