Elecciones 2019: para Luis Majul, "el Gobierno no tiene la más mínima chance de ganar"

El conductor ultraoficialista Luis Majul parece haberle soltado la mano del todo a Mauricio Macri y a todo Cambiemos. Este lunes pasado, en su habitual editorial de programa, aseguró a todo el electorado macrista que el presidente y la gobernadora de la Provincia no tienen posibilidades de ser reelectos.

"Voy a ser sincero. No soy el dueño de la verdad, pero dejame ser sincero porque es mejor que lo sepas más temprano que tarde. Como están las cosas, ni el presidente ni la gobernadora de la provincia de Buenos Aires tienen la más mínima chance de ganar la elección", afirmó el periodista.

Y continuó: "Te lo digo ahora aunque te desilusiones. Y no me digas que me di vuelta, estoy analizando las cosas como son. Tendría que suceder un milagro, una hecatombe, algo inimaginable para que esto suceda, y aun así lo pondría en duda".

Esto ocurrió tras una profunda autocrítica por la derrota electoral de Mauricio Macri en la que manifestó que no investigó lo necesario, se encerró en una postura cómoda y minimizó el daño que hizo el macrismo a la población.

"Tengo que hacer una profunda autocrítica, no investigué lo necesario. Me encerré en una postura cómoda.. y minimicé el daño, el dolor y la necesidad de mucha gente", afirmó Majul, quien hasta la semana pasada defendía al gobierno nacional.