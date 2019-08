Elecciones 2019: para Alberto Fernández, "el único pasado que existe es el de Macri"

El precandidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, brindó una entrevista en la que habló de todos, en el marco de su cierre de campaña para las PASO en Rosario.

En diálogo con Todo Noticias, el dirigente peronista tuvo que responder nuevamente a la campaña sucia de los medios, al ser consultado sobre si le enfadaba que se hable de que él pudiera chocar con Cristina Kirchner en un eventual gobierno, o el "doble comando".

"No me molesto, son análisis o percepciones que no conducen a mucho y que al ser persistentes, pueden quedar en la cabeza de las personas. Molestar, me molestan las cosas que hace el gobierno cuando desarrolla campañas sucias, cuando manda información falsa a través de Whatsapp. Pero las opiniones no me complican la vida para nada", aseguró.

"Nuestras diferencias le dejaron las cosas muy fáciles a un gobierno que le hizo mucho mal a los Argentinos. Tengo la vocación de trabajar por muchos años con Cristina (Kirchner), Sergio (Massa), Matias (Lammens), Felipe (Solá), Vicky (Donda), con todos los que nos encontramos en esta idea y este proyecto de unir esfuerzos", destacó sobre el nuevo espacio que se conformó con distintos sectores del progresismo y peronismo argentino.

"Hay que volver a prender la economía. El día que decidieron bajar el consumo hicieron un desastre porque la Argentina consume el 70% de lo que produce. Hay que volver a promover el consumo. El único pasado que existe es el de Macri, logro condicionar a la Argentina por muchos años. La deuda representa el 95% del PBI".

Ante la pregunta de si el Frente de Todos mantendrá un escrutinio paralelo para chequear cómo son emitidos los resultados, especificó: "Vamos a prestar mucha atención al conteo. No sembraría dudas si no fuera porque ya generó conflictos en el resto del mundo".