Elecciones 2019: Mauricio Macri comparó su gestión con las derrotas de "Boquita" frente al River de Ramón Díaz

La marcha del "Sí, se puede" llevó este mediodía al presidente Mauricio Macri a la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, y comparó su gestión con el comienzo de su gestión en Boca Juniors, cuando el técnico Ramón Diaz le "ganaba todos los campeonatos".

"Lo mismo me pasó con 'Boquita', al principio me ganaba Ramón Díaz todos los campeonatos. Me ganó cinco campeonatos seguidos pero después nosotros ganamos 17. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo, trabajando juntos y apostando a los mismos valores", expresó el mandatario, ante los gritos de sus militantes.

De esta manera, el presidente inauguró su recorrido por las ciudades cordobesas de Río Cuarto y Villa Carlos Paz, con el objetivo de sumar respaldo para intentar revertir la abultada derrota oficialista en las elecciones primarias de agosto pasado.

La concentración se realizó en la plaza Roca de Río Cuarto para iniciar la jornada de las distintas movilizaciones de respaldo al candidato presidencial de Juntos por el Cambio. En tanto, a partir de las 18:30 el mandatario nacional arribará al playón municipal de Villa Carlos Paz, donde se hará otro acto de campaña.