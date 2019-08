Elecciones 2019: Los festejos del joven tuitero que fue preso por insultar a Mauricio Macri

Fueron muchos los que festejaron la derrota de Mauricio Macri. Uno de ellos fue Nicolás Lucero, un joven de 20 años oriundo de José Leon Suarez.

Ocurre que, Nico es hincha de Chacarita y hace casi dos años escribió en su cuenta una frase de una canción de cancha que fue entendida como una amenaza de muerte: “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal”. Solo por esto, fue preso por un tweet.

LEA MÁS Insólita justificación de Marcos Peña por la derrota

Con apenas dos retuits y un me gusta, y sin arrobar la cuenta de Twitter del Presidente, el chico fue apresado por el Ministerio de Patricia Bullrich como presunto terrorista y ahora tiene una causa penal en su contra.

La Justicia le abrió una causa por “intimidación pública”. Efectivos policiales allanaron su casa y lo llevaron a la comisaría, requisaron su celular y los de su familia y la netbook de su hermana. “Vino un técnico, revisó uno por uno todos los celulares, como si yo tuviera el plano de una bomba. No sé. Y de ahí me llevaron a la dependencia. Nunca había pisado una. Me hicieron poner las huellas y me temblaban las manos”, relató.

Este domingo 11 de agosto, Nico Lucero realizó un sugerente tuit demostrando su alegría por el proceso electoral.