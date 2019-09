Elecciones 2019: Por no tener fueros, Laura Alonso evalúa irse del país si pierde Macri

El fin del macrismo le hace "reperfilar" sus proyectos personales a distintos funcionarios emblemáticos de Cambiemos. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, son dos de los que ya están evaluando abandonar el país a partir del 10 de diciembre. Lo mismo sostienen de la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pero la funcionaria salió a desmentir esas versiones.

En una nota publicada en Clarín, firmada por el periodista Walter Schmidt, revelan que los funcionarios temen por su futuro y sienten que Macri “les soltó la mano” tras los resultados de las PASO del pasado 11 de agosto. “Están convencidos que a partir del 10 de diciembre, si Macri se va a la casa, habrá una embestida hacia ellos desde los sectores con quienes 'se metieron', judicialmente, en sus respectivas gestiones”, afirma el artículo.

Según el multimedio oficialista, en línea con los planteos de algunos dirigentes de Cambiemos, existirá una suerte de "venganza" del kirchnerismo en represalia a su decisión de impulsar investigaciones judiciales. Sin embargo, olvidan mencionar que distintos funcionarios nacionales deben dar explicaciones ya sea por sus acciones o por su inacción durante los cuatro años de gestión. Entre las causas que ya tienen abiertas en la Justicia se destacan la de la familia Macri por la deuda del Correo Argentino o la megacausa de espionaje ilegal donde están involucrados diputados y funcionarios del Ejecutivo.

En el caso de Mariano Federici, titular de la UIF, dos fuentes de la Casa Rosada le indicaron a Clarín que "deberá buscarse otro destino" a nivel país, si Macri pierde las elecciones.

En el caso de Laura Alonso, la funcionaria manifestó su preocupación: “Hoy no puedo caminar por la calle o ir al supermercado, para evitar problemas. Pero yo no soy Macri, vivo de un sueldo”. Según consigna el artículo, son varios los que ya le ofrecieron ayuda internacional a la ex titular de la ONG Poder Ciudadano.

A la preocupación por su situación, Alonso le suma la decepción con Macri y con Marcos Peña. Días atrás, le confesó a un legislador: “A mí no me llamó nadie del Gobierno desde el 12 de agosto. Ni para decirte quedate tranquila, te vamos a bancar. Y estoy pensando irme a vivir al exterior”.

En privado la jefa de la OA entiende que el Presidente está compungido por haber quedado con un pie afuera del Gobierno. Pero cree que Macri debió convocar a los 50 dirigentes que “pusieron el cuerpo” para darles tranquilidad. O que al menos, Peña los hubiera llamado para brindarle algo de sosiego. Si Macri era reelecto, ella ya había decidido dejar la OA. Ahora deberá prepararse para afrontar eventuales juicios en su contra. Uno de los principales cuestionamientos se produjo por haber reconocido públicamente que no impulsaría ninguna investigación que afecte al macrismo.

En un reciente encuentro con diputados de la Coalición Cívica, del que participó Elisa Carrió, Laura Alonso ironizó: “acabamos de arreglar con Paula (Olivetto) que vamos a una celda juntas. Vos vas a ir a una separada”, dijo mirando a Carrió. En ese momento, todos alertaron que van a tener que salir a “bancar” a la titular de la OA y a la diputada.