Periodista en Venezuela condenó en A24 el ataque de Estados Unidos.

Los medios del mundo tienen su atención centrada en Venezuela, luego del ataque perpetrado por Estados Unidos este último sábado 3 de enero en horas de la madrugada, motivado por (y que derivó en) el secuestro de Nicolás Maduro en la denominada Operación Resolución Absoluta. Cada periódico o programa audiovisual está realizando su propia lectura al respecto, incluyendo desde luego a los de Argentina: mientras que algunos condenaron lo hecho por la gestión de Donald Trump, otros buscan señalar que fue para "liberar" a los habitantes de la nación con capital en Caracas.

En A24, por caso, conversaron por videollamada con la periodista Micaela Márquez, con la intención de que dé crédito de los "festejos" que habrían tomado lugar en las calles por la encarcelación de Maduro. Sin embargo, la mujer que reside actualmente en Venezuela expuso todo lo contrario: mostró su rechazo contra quienes celebraron lo ocurrido.

Nicolás Maduro fue secuestrado por Estados Unidos este sábado 3 de enero por la madrugada.

Tiro por la culta para A24: llamaron a una periodista en Venezuela y cuestionó los festejos por el secuestro de Maduro

"¿Qué es lo que estamos celebrando?, ¿este es el fin de algo o la continuación de una historia que tiene que ver con lo que se hace con la venta petrolera en Venezuela por agentes externos?", cuestionó primeramente la trabajadora de prensa, con nula respuesta por parte de los demás panelistas. "¿Estamos celebrando que Trump es ahora nuevamente el dueño del planeta?, ¿el que puede decidir por un país que no es el suyo?, ¿el que puede hacer una operación que no tuvo mucho de quirúrgica?", prosiguió.

Tras mencionar que "hubo daños colaterales", fue interpelada. "¿Cuáles fueron?", le preguntaron. Para intentar explicarse, señaló: "Yo vivo cerca de Fuerte Tiuna. Es una zona residencial y militar donde viven actores del gobierno, pero también es una ciudad donde hay niños y abuelos. Yo esta mañana, a las 2 de la mañana, me desperté por una explosión. No había luz, no había internet y no teníamos forma de comunicarnos con nadie".