Elecciones 2019: Jorge Lanata blanqueó que votará a Macri

El periodista ultraoficialista Jorge Lanata admitió que Mauricio Macri tiene una tarea muy difícil si pretende dar vuelta el resultado de las PASO, pero confesó que "frente al kirchnerismo" votaría una reelección del Presidente.

"En su momento dije que voté a Macri frente al kirchnerismo. Eso no quiero decir que yo no pueda criticar a Macri", advirtió. Le preguntaron si lo volvería a votar, y contestó: "Frente al kichnerismo, sin duda. Si hubiera otra opción, seguramente no, pero no la hay tampoco".

En referencia a las elecciones de octubre, el periodista de El Trece y Radio Mitre consideró que "va a a ser muy difícil para el Gobierno remontar la elección. Hay mucha diferencia. Todo puede pasar. Esto es LA Argentina. Me parece difícil".

"Muchas veces hicimos críticas al Gobierno. Yo me peleé con todos los gobiernos de Alfonsín para acá. Me da igual. Yo hago mi laburo. No estoy pensando si cae bien o cae mal. Para nada. Digo lo que pienso realmente. Si no, para qué estoy ahí", aclaró en el programa "Pamela a la tarde".

Cuando le preguntaron si la gestión de Macri tuvo blindaje mediático, Lanata contestó: "No, creo que eso le pase a los gobiernos cuando son oficialistas. Le pasó al kircherismo que tuvo su propia prensa. Es más, la compró". Y criticó: "No se puede cambiar en tres meses, lo que no hizo en tres años".