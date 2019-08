Elecciones 2019: escandaloso audio de un candidato de Biondini

Ramón Buzzo, del partido Bandera Vecinal que impulsaba como presidente a Alejandro Biondini por la alianza Frente Patriota, tuvo una lamentable elección y enfureció. Fue con un audio penoso donde despotrica contra los votantes y llama "chorra" y "puta" a Cristina Kirchner.

Si creen que Macri no tomó bien la derrota es porque no escucharon al precandidato a intendente de Chivilcoy de Biondini.

Sacó 218 votos.

Buzzo fue precandidato a intendente de Chivilcoy en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo.

Contra los votantes de su ciudad, Buzzo dijo: "Tenían la oportunidad de tener un tipo que pelee por ellos, manga de camioneros culo roto, el que no me votó y sabía como era la ley, es un culo ruto (sic). Ramón Alberto Buzzo, vivo en la calle 100, que vengan que lo espero de a uno".

"Son gorgojeros, no cambian más", afirmó desbocado el precandidato a intendente. "Se lo merecen por pelotudos, mandaseló el audio. Y que vengan a hacerse los locos, los espero, y que me digan por qué no me votaron", cerró Ramón Buzzo a su interlocutor del otro lado del teléfono, en una grabación que difundió el periodista Sebastián Inurrieta.