Elecciones 2019: en la previa a las PASO, Axel Kicillof denunció las mentiras y engaños de María Eugenia Vidal

El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, publicó un informe donde desmiente 30 declaraciones que hizo durante la campaña la gobernadora y candidata a renovar su cargo, María Eugenia Vidal.

En el documento, el ex ministro de Economía, replica con recortes periodísticos y estadísticas los dichos que Vidal realizó durante la campaña y en su gestión al frente de la Provincia de Buenos Aires.

El informe completo:

VIDAL MIENTE Y EXAGERA SOBRE LOS LOGROS DE SU POLÍTICA DE SEGURIDAD

1. “Brindamos respuestas concretas a las principales preocupaciones que tienen los vecinos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que tienen que ver con la seguridad: poder viajar y caminar por la calle tranquilos” (2019)

La provincia de Buenos Aires registró un fuerte aumento de la inseguridad: subieron un 63 por ciento los robos, un 55,4 por ciento las estafas, un 50 por ciento los secuestros, y los homicidios en ocasión de robo se dispararon un 25 por ciento. Los datos fueron difundidos por la Procuración bonaerense.

2. “Sacamos 13 mil policías” (2019)

Desde que asumió Cambiemos fueron apartados 12.955 agentes. La cifra mencionada por la Gobernadora es de suspensiones temporales, que en la mayoría de los casos fueron reincorporados. Menos de 2.000 fueron separados definitivamente de la fuerza.

3. “Esta es la primera cárcel que se construye en 20 años en la provincia” (2019)

Los datos públicos y un relevamiento privado señalan que desde 1999 se inauguraron casi 40 establecimientos penitenciarios en la Provincia de Buenos Aires.

4. “Sólo en 2018 detuvimos más personas por crímenes del narcotráfico que en ocho años de la gestión anterior” (2018)

La cantidad de detenidos por violación a la “ley de drogas” durante la gestión del Frente para la Victoria en la Provincia es casi seis veces mayor a la registrada en lo que va de la gestión de Cambiemos.

CAMBIEMOS MINTIÓ CUANDO HABLÓ DE EDUCACIÓN

5. “Yo me comprometo a construir los 3 mil jardines de infantes que faltan (…) 900 son de la Provincia de Buenos Aires” (2015)

Entre 2015 y 2018 la cantidad de establecimiento educativos públicos en el nivel inicial se incrementó en 63 unidades. Esto es sólo el 7% de lo que se había prometido en 2015.

6. Cayeron un 2% las unidades educativas estatales (es decir, los niveles inicial, primario y secundario).

Son 290 Unidades Educativas públicas menos en la PBA.



7. “Aumentamos 246% los montos de los Comedores Escolares” (2019)

Ese monto es nominal. Si se tiene en cuenta la inflación estimada hasta marzo, el aumento real rondaría el 33 por ciento.

8. “Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad” (2018)

Un informe de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, sostiene que en 2015 había 315 mil personas que residían en el Gran Buenos Aires que asistían a universidades públicas, la mayoría a establecimientos ubicados en el Conurbano.

De esas 315 mil personas, casi el 12% pertenecían al quintil de menores ingresos, es decir, al 20% más pobre de la población del Conurbano. En número absolutos, había casi 38 mil alumnos del quintil más pobre en universidades nacionales. En el quintil de mayores ingresos, es decir, el 20% más rico, el número llegaba a 83 mil alumnos, el 26% del total.

VIDAL MIENTE Y ENGAÑA SOBRE LA OBRA PÚBLICA



9. “No hay ningún tipo de discrecionalidad en la asignación de fondos para la obra pública”

Los municipios que gobierna Cambiemos, en promedio, recibirán en 2019 más del doble de obra pública por habitante que los opositores. La diferencia se registra en el interior de la provincia, donde vive el 32% de los habitantes bonaerenses.

10. “Donde antes había abandono, hoy hay cloacas y agua potable” (2019)

Según datos de AYSA el promedio anual de construcción de cloacas y conexiones de agua en la Capital Federal y el Conurbano bajó 22,5% con respecto a la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, según cifras oficiales. Son unas 10.000 conexiones menos por año.



11. “Vidal y Macri el gato terminan las obras del Arroyo El Gato, ¡qué particularidad!"” (2019)

A fines de 2015 contaba con una ejecución del 70%, con una inversión de $2.000 millones y con una ampliación de financiamiento conseguida en la legislatura por $1.185 millones más.



VIDAL NIEGA LOS PROBLEMAS DE EMPLEO



12. “Tenés 500 mil puestos más de trabajo (…). Estoy hablando de empleo en blanco” (2019)

Según las estimaciones del INDEC, se crearon cerca de 500 mil puestos, aunque eso también incluye a trabajadores informales. Al igual que en la Nación, en la Provincia aumentó la desocupación por la mayor demanda de trabajo.

13. “Hay más de 11.000 puestos de trabajo que se salvaron gracias a la intervención de la Provincia” (2019)

La gobernadora no da ninguna precisión sobre este dato, pero estadísticas oficiales indican que entre noviembre de 2015 y mayo de 2019 se perdieron 67.800 puestos de trabajo registrados en el sector privado de PBA.

VIDAL MIENTE SOBRE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA



14. “Los gobernadores no tenemos fueros. ¿Por qué los diputados y senadores sí?” (2018)

Según la Constitución provincial, el gobernador y el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires tienen fueros, y por eso no pueden ser arrestados. Lo mismo ocurre con senadores y diputados provinciales.

15. “Hice lo que creí que tenía que hacer ante una irregularidad denunciada: primero di la cara públicamente e hice una auditoria. Investigué y encontré irregularidades administrativas, no delitos.” (2018)

No es la Gobernadora quién debe determinar la existencia o no de un delito y la causa todavía sigue su trámite en el fuero judicial. Por otro lado, Vidal no explica cuales son las irregularidades que encontró ni sus implicancias.

VIDAL MIENTE SOBRE LOS BENEFICIOS QUE SU GOBIERNO LES DA A LOS MÁS PODEROSOS



16. “Hoy las mineras por [el impuesto a las] Ganancias pagan siete veces más que lo que dejaban por retenciones” (2017)

Los datos oficiales muestran que el Gobierno nacional no aumentó su recaudación en ese volumen sino que, por el contrario, recuperó a través de este impuesto sólo un 35% de lo que percibía antes de la quita de retenciones.

VIDAL MINTIÓ SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA POBREZA



17. “Hoy los niveles de pobreza son similares a cuando terminó el kirchnerismo” (2019)

La estimación con una metodología comparable indica que la pobreza en la PBA pasó de 29,5% en 2015 a 38,0% en 2019. Esto es, hay en provincia 1,7 millones más de pobres desde que asumió Vidal.

VIDAL MINTIÓ SOBRE EL BAPRO Y SU APOYO A LAS PYMES



18. “El Banco Provincia es el que más ha acompañado a las pymes” (2019)

La participación del crédito al sector privado en el activo del BAPRO cayó de 62,2% en 2015 a 30,0% en julio de 2019. Por el contrario, la Leliq pasaron de representar el 4,7% a 22,4% en igual período. Menos apoyo a PYMES y más timba.





19. “Desde el Gobierno, estamos presentes para brindarles nuestro apoyo total y generar las bases que necesitan los bonaerenses para generar negocios sólidos. Porque si les va bien a nuestras empresas le va bien a la Provincia” (2019)

Desde que asumió la Gobernadora Vidal, en la PBA cierran 140 PyMEs por mes.

VIDAL MINTIÓ SOBRE EL ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL



20. “hoy la provincia debe 12 mil, un 5 por ciento más” (2019)

A fines de diciembre de 2015, apenas asumió como gobernadora María Eugenia Vidal, la deuda bonaerense era de casi US$ 9.400 millones, según los datos oficiales del Ministerio de Economía provincial. En 2017 llegó a los casi US$ 13.700 millones y luego bajó a US$ 12.000, según los últimos datos disponibles del primer trimestre de 2019. Esto es, +27,7% medida en dólares.



VIDAL MINTIÓ SOBRE LA INFLACIÓN

21. “En los próximos meses la inflación va a ser más baja, por lo cual, a finales del año, va a ser menor a la que tuvimos en 2017” (2018)

La inflación de 2018 fue de 47,6%, la más alta desde 1991.



VIDAL ENGAÑA SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NACIONALES



22. “Subrayó la "mejora" en la coparticipación a través de la recuperación del Fondo del Conurbano porque, dijo, "yo fui a la Corte, lo reclamé y lo recuperé".” (2019)

Los datos oficiales demuestran que esta posición es efectivamente falaz, y que la única jurisdicción beneficiada por el Macrismo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Cuando se suma el total de transferencias (automáticas + presupuestarias), los recursos a la PBA crecieron solo +154%, es decir, -1,8% cuando se descuenta la inflación. En otras palabras, en 2018 Buenos Aires recibió menos recursos de Nación que en 2015. Lo que recibió por un lado, lo perdió por el otro.

VIDAL MINTIÓ CON EL JUEGO



23. “Creemos que el juego no es algo bueno; muchos tienen algún familiar o amigo que padecen ludopatía. Nosotros tenemos que estar del lado de los que sufren esta adicción y no de los que la promueven. De manera gradual, vamos a restringir la oferta de juego legal.” (2018)

Con menos publicidad en los medios brindaba, Vidal anunciaba la licitación pública para renovar la administración de 3.860 máquinas tragamonedas en toda la Provincia. Además, envió junto al presupuesto 2019 una modificación en los artículos 142 y 143 que buscan “ordenar los juegos” y que en rigor, significa una vía libre a las apuestas online.

VIDAL ENGAÑA CUANDO HABLA DEL DESDOBLAMIENTO ELECTORAL



24. “Todavía hay tiempo para definir (…) todas las opciones estan sobre la mesa” (2019)

Mas allá de que ahora se desentienda, fue la propia Gobernadora quién puso en la discusión política la posibilidad de desdoblar elecciones. La oposición siempre denunció el fin electoralista de la medida y su elevada costo: “A través de un comunicado el PJ bonaerense expresó que un posible desdoblamiento electoral significaría un "derroche" de unos 3.200 millones de pesos”.

VIDAL MIENTE CUANDO HABLA DE SALUD PÚBLICA



25. “Toda el área médica también está mucho mejor” (2019)

Se agravó los problemas de infraestructura hospitalaria: Derrumbes (F. Varela). Hubo varios problemas por falta de equipamiento e insumos: Por ejemplo, en La Plata sólo queda un tomógrafo en funcionamiento. El gremio CICOP advirtió que los insumos hospitalarios han estado al límite, sin reactivos de laboratorio, etc. Hay faltantes de personal.



26. “Los afiliados de IOMA están mejor cuidados” (2017)

Según un informe de la Fundación de Soberanía Sanitaria (FSS) en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) convive un superávit acumulado en 2 años de más de 3.000 millones de pesos con un retraso de pagos a prestadores de más de 3 meses. A los prestadores del sector público se les están pagando las prestaciones con demoras y a valores del 2016 configurándose así una situación de subsidio encubierto por parte del sector público. La cobertura de medicamentos disminuyó de un promedio de 67% en 2016 a un 34% en 2019. Además los afiliados voluntarios de la Obra Social sufrieron un aumento en la cuota mensual del 51%.

27. “Hacemos diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos y les garantizamos todos sus medicamentos a los que no tienen cobertura, pero además incluimos el tratamiento del dolor.” (2019)

El programa al que refiere Vidal existe desde 2011. Pero además, en el último año hubo dos casos resonantes de demoras en la entrega de medicamentos contra el cáncer, que se difundieron tras el fallecimiento de los pacientes. Mirna Romagnoli perdió este año a su hijo de trece años por leucemia, luego de sufrir la burocracia de IOMA para recibir un tratamiento adecuado. Luis Ciufarella hermano de la docente fallecida Gabriela Ciuffarella por el abandono de IOMA el 26 de febrero de 2018; también expresó su rechazo a las expresiones de Vidal.



28. “Hoy el SAME Provincia empieza a funcionar en San Martín y ya son 107 los municipios con este servicio, más de 13 millones y medio de personas que si necesitan atención urgente pueden llamar al 107 y saben que la ayuda va a llegar.” (2019)

El SAME Provincia debería llamarse SAME Municipios. Si bien la Provincia provee el equipamiento, la capacitación y sostiene los primeros años del servicio, cuya operación queda de manera exclusiva en manos del municipio, luego son las comunas las que deben hacerse cargo de los gastos. Pero ni siquiera alcanzó la inversión inicial, lo cierto es que propios y extraños admiten que el dinero que enviaba provincia nunca alcanzó para cubrir la totalidad de las necesidades de mantenimiento del servicio. Ni siquiera la inyección inicial.



29. “Aumentamos 120% el gasto en medicamentos e insumos” (2016)

Los datos oficiales de la Provincia muestran un aumento mucho menor al marcado por la Gobernadora. Si se tiene en cuenta la inflación calculada por la Ciudad de Buenos Aires, la suba real sería cercana al 20 por ciento.

VIDAL MIENTE SOBRE SU FEMINISMO



30. “Nos vamos a comprometer en serio en la prevención de la violencia de género y el acompañamiento a sus víctimas. Estamos trabajando con el Gobierno Nacional en un sistema de refugios, al que vamos a incorporar a los municipios. Esto no es un compromiso como Gobernadora, es un compromiso como mujer y como ciudadana. Yo también digo: “¡Ni una menos!” (2016)

La construcción de hogares fue una de las prioridades planteadas por el Gobierno en su plan hasta 2019. Sin embargo, hubo muy pocos avances concretos. En la Provincia de Buenos Aires se crearon tres refugios en Bolívar, Partido de la Costa y Florencio Varela sobre 36 planificados. En el caso de Bolívar, la gestión comenzó en 2015 y el refugio se inauguró en octubre de 2017 con fondos del Ministerio de Desarrollo Social nacional. En caso de Florencio Varela, según confirmaron desde el municipio, la obra comenzó en la anterior gestión y todavía no está inaugurada.