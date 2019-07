Elecciones 2019: el partido "celeste" le propuso a Nicole Neumann ser candidata a diputada

El cierre de listas ya tiene un largo tiempo en el archivo de la carrera electoral pero sigue dando sorpresas. El periodista Gastón Marote, en Nosotros a la mañana, reveló que su colega Nicole Neumann había sido tentada para ser candidata a diputada nacional en las próximas elecciones, y además por dos partidos distintos.

“Es verdad, pero por ahora no es algo que me interese”, contestó la panelista, bastante asombrada por el dato que tenía Marote.

Mientras tanto, Agustina Kämpfer interrogó: “Nicole, y ese partido no lo vas a mencionar, supongo, porque si no ya lo hubieras dicho”.

“No, fueron dos”, le contestó, a lo que Marote agregó: “Tengo entendido que a uno le bajó el pulgar por ciertas actitudes que tomaron en las últimas horas”.

Luego, la modelo contó cómo fue que evaluó la posibilidad de lanzarse a la política: “Estuve charlando con un familiar mío y ella me dijo que hay un hueco con lo que es el cuidado ambiental, que ahora salió la ley. Y por todo ese lado a mí me encantaría hacer algo productivo, pero no es mi intención para nada entrar hoy en la política”, afirmó.

Finalmente, Gastón Marote reveló cuál fue el partido al que Nicole le dio la negativa: “Es el partido que lleva como candidato a Juan José Gómez Centurión, que está en contra de la despenalización del aborto, y le bajó el pulgar porque el señor Gómez Centurión felicitó en un tuit a los gauchos por haber agredido a los veganos a rebencazos”, contó.