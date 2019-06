Elecciones 2019: El guiño de Massa a Alberto Fernández para conformar el mismo frente

En el extenso documento que publicó el conductor del Frente Renovador, Sergio Massa, para avanzar en una coalición opositora, en uno de los puntos, el ex diputado aclaró: “Es más lo que nos une que lo que nos separa”. El guiño al precandidato presidencial del peronismo, Alberto Fernández, ante la convocatoria de confluir en un mismo frente.

“Las evidencias del fracaso de Macri son múltiples: una inflación descontrolada, una devaluación superior al 300%, una desocupación que roza los dos dígitos, una crisis industrial sin precedentes, etc. Macri eligió un mal camino. Y hoy, como consecuencia de su fracaso, la Patria está en peligro. Los gobiernos de CAMBIEMOS o no son conscientes de lo que pasa, o no les importa”, denunció el ex diputado en el comunicado.

Y disparó: “Ante el fracaso del gobierno de Macri, nuestro compromiso. Los argentinos y argentinas están esperando soluciones a sus problemas, que son muchos y angustiosos. Quieren escuchar ideas, propuestas, proyectos, soluciones. No podremos representarlos si no comprendemos esto”.

Nueva Mayoria - Documento de Massa by gino on Scribd

Asimismo, advirtió que “la polarización es rentable para ellos, no para el país. Los argentinos tienen derecho a tener esperanza, nadie se las puede ni debe quitar. Tienen todo el derecho del mundo a querer otro Gobierno para el 2019, a desear otras políticas”.

“Por eso, queremos representar a la enorme mayoría de los argentinos que está descontenta con Macri; dos de cada tres argentinos quieren otro Gobierno, otra política. Estamos acá para representar a esa nueva mayoría que quiere cambiar el rumbo y recuperar el futuro de la Argentina”, sentenció.

Bajo la misma línea, Massa analizó que “los problemas complejos necesitan miradas diversas. Necesitan de la articulación de una nueva mayoría dispuesta a trabajar por el bien de nuestros ciudadanos. Esta mayoría es la que representa la madurez de la política democrática argentina” y subrayó que “la multiplicidad de voces y sus diferencias enriquecen esta mayoría desde el respecto y la diversidad”.

“Estamos de acuerdo en que no podemos someter a los argentinos a 4 años más de este fracaso”, concluyó.