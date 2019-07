Elecciones 2019: Brandoni discutió en medio de un avión por un comunicado muy duro de los trabajadores contra Macri

Trabajadores de Aerolíneas Argentinas leyeron un comunicado en pleno avión, una vez culminado el viaje, en el que informaron sobre la dramática política aerocomercial que destruye el empleo y el crecimiento de la empresa de bandera. El radical oficialista, Luis Brandoni, era uno de los pasajeros y comenzó a discutir con otros porque le molestó que la tripulación haya transmitido el mensaje.

"No, vámonos de acá. Acá no, acá no", dijo el actor apenas comenzó la lectura del documento. Otro pasajero lo criticó: "Qué democrático, Luis" y comenzaron los abucheos por la crítica, así como otros que acompañaron al radical.

"Muy democrático, Luis. No lo dejás hablar", reiteró el pasajero a Brandoni, que estaba de espaldas. Según publicó Infobae, el actor contestó: "Yo sí", ante tal acusación.

"Mirá cómo defiende a la aerolínea de bandera. Defienden los privilegios y a todos los chorros que se robaron el país. Nos trajeron hasta acá", se sumó otro viajante para defender al radical: "Esto no es democracia, estás equivocado. La política se hace en los ámbitos políticos", dijo.

LEA MÁS Presidente de Aerolíneas cuestionó los mensajes de pilotos contra el Gobierno

El mensaje de los trabajadores fue contundente: "Les habla el comandante. Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias".

Frente a la situación "que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país" ratificaron su "compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina". Y culminaron: "Los cielos también son de cada uno de ustedes. Desde ya, agradecemos su comprensión".