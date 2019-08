Elecciones 2019: Alberto Fernández elogió a Isela Costantini

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, destacó la gestión que tuvo la empresaria Isella Constantini al frente de Aerolíneas Argentinas y sostuvo que le gustaría "rescatarla" para su gobierno.

"Me parece que Isela Costantini fue una mujer muy valiosa que me gustaría rescatar para que trabaje con nosotros", aseguró el ex jefe de Gabinete en una entrevista con Telenoche.

Costantini asumió como presidenta de la aerolínea de bandera el 4 de enero de 2016, a menos de un mes del inicio del gobierno macrista. Pero dejó su cargo el 21 de diciembre del mismo año por "motivos personales", aunque meses después aseguró que fue echada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.