Elecciones 2019: Alberto Fernández anunció medicamentos gratis para los jubilados

Frente a cientos de jubilados en Lomas de Zamora, el precandidato a Presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió que los medicamentos serán gratuitos para los jubilados.

Durante el acto, junto al candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el dirigente peronista aseguró: "Vamos a volver a poner a los jubilados en el lugar que corresponde".

"Los jubilados van a tener el lugar que merecen. Una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable, en la que no estoy dispuesto a vivir. Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y no importa lo que digan. Es mentira que no se puede", dijo.

Además, agregó: "La oportunidad que tengo no la voy a desaprovechar. Vamos a recomponer la pérdida que sufrieron los jubilados y lo vamos a hacer en cuanto lleguemos. Yo no quiero ser el candidato preferido del Fondo Monetario ni de Estados Unidos, quiero ser el candidato preferido de todos ustedes que eligen".