Elecciones 2019: Alberto Fernández aclaró que el valor del dólar debe ser competitivo para la producción nacional

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que el valor del dólar debe ser competitivo para fomentar la exportación y que el rol del Gobierno es administrar con responsabilidad. Ante la consulta sobre el valor del dólar, Fernández explicó los motivos por los que respaldó el valor del dólar a $60.

El exjefe de Gabinete se encuentra en Mendoza, hasta donde viajó a respaldar la candidatura de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien buscará el próximo 29 de septiembre dar el batacazo en las elecciones para la gobernación provincial.

"Era un momento en el que el dólar estaba a $68", afirmó. "Dije que Emmanuel Álvarez Agis debe haber tenido en cuenta que el dólar a $60 está recuperando parte de la inflación, que hasta entonces no había reconocido", sostuvo. En la misma línea, confirmó que "hay que dejar que el Estado administre su precio" y que "tiene que ser uno competitivo, porque el dólar a $40, con retraso, fue el que frustró muchas exportaciones".

"De todas formas, el valor del dólar no lo fijo yo", apuntó y cruzó a Mauricio Macri: "Ese día dije eso para parar la ira de los mercados que habían aumentado el precio, me hubiera encantado que eso lo hubiera hecho el Gobierno, pero eso no lo hace, vende divisas y no se anima a decirle al mercado lo que razonablemente debe ser el precio de la divisa".

En ese sentido, remarcó: "El dólar tiene que valer lo que la administración disponga, y el Gobierno tiene que hacerlo con responsabilidad porque tampoco se trata de liquidar las reservas que a los argentinos nos cuesta mucho ahorrar". Además, cuestionó la utilización desmedida de reservas para bajar el precio de la moneda internacional.

"Cuando uno mira lo que pasó en los últimos días, que el Gobierno ha dejado salir 6 o 7 mil millones de reservas para que el dólar cueste lo que cueste, uno se intranquiliza mucho. Pero bueno, esas son tareas de quien preside el país y tiene el mandato popular para hacerlo y no de un candidato el candidato, que cuenta lo que piensa que debería hacer", aclaró.